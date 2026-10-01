Chủ động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong xu hướng già hóa dân số

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10:

Mô hình nuôi ốc nhồi của ông Bùi Xuân Căn, thôn Phong Lượng, xã Lưu Vệ mang lại hiệu quả kinh tế.

Chủ động thích ứng từ cơ sở

Hội NCT phường Đông Quang hiện có hơn 9.000 hội viên, trong đó trên 35% từ 70 tuổi trở lên. Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao.

Bà Lê Thị Tĩnh, Chủ tịch Hội NCT phường Đông Quang, cho biết: “Các hoạt động thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; mừng thọ, chúc thọ; tổ chức tang lễ cho hội viên được hội thực hiện chu đáo, nghĩa tình. Hội còn phối hợp với các cơ sở y tế triển khai chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Từ năm 2020 đến nay, hơn 20.000 lượt NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt; trên 3.000 người được phẫu thuật thay thủy tinh thể, góp phần đem lại ánh sáng và niềm vui cho NCT. Bên cạnh đó, Hội NCT phường Đông Quang duy trì và phát triển 202 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau, dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục - thể thao... tạo môi trường để NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe và phát huy vai trò trong cộng đồng”.

Không chỉ ở Đông Quang, phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã lan tỏa rộng khắp các địa phương trong tỉnh. NCT ngày càng khẳng định vai trò “cây cao bóng cả” trong gia đình và xã hội.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn tỉnh hiện có trên 65% NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Nhiều hội viên tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh có 12.876 hội viên đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi; 4.941 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Bên cạnh đó, NCT còn là lực lượng có uy tín, tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Toàn tỉnh hiện có 11.156 NCT đảm nhiệm các chức vụ như bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khối phố... Với kinh nghiệm và uy tín của mình, nhiều NCT tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, đóng góp XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Đáng chú ý, Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu toàn quốc về nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau, với 1.260 CLB. Toàn tỉnh 4.523 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút hơn 200.000 NCT tham gia sinh hoạt thường xuyên. Các mô hình như “Chi hội NCT hạnh phúc”, thể dục dưỡng sinh, dân vũ... ngày càng phát huy hiệu quả, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Xây dựng mạng lưới an sinh và chăm sóc sức khỏe toàn diện

Xác định chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh là nhiệm vụ quan trọng trong thích ứng với già hóa dân số, tỉnh Thanh Hóa từng bước xây dựng mạng lưới chăm sóc theo hướng lấy NCT làm trung tâm, gắn y tế với gia đình và cộng đồng. Qua đó, tỉnh cụ thể hóa Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030.

Mô hình kinh tế của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thơ, hội viên người cao tuổi xã Thiệu Toán mang lại hiệu quả cao.

Từ năm 2020 đến nay, gần 1,6 triệu lượt NCT trong tỉnh được khám sức khỏe định kỳ; 375.650 người được khám sàng lọc các bệnh về mắt, trong đó 35.670 người được phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí. Các ngành chức năng tổ chức 1.895 buổi tư vấn chuyên đề về dinh dưỡng, lối sống và quản lý bệnh mạn tính, thu hút 378.670 lượt NCT tham gia; hơn 220.810 người được lập sổ theo dõi sức khỏe điện tử. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong NCT đạt trên 97%; 81.801 NCT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Để có được những kết quả đó, ngành y tế phối hợp với các địa phương chú trọng quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở, nhất là trong bối cảnh các bệnh mạn tính không lây nhiễm có xu hướng gia tăng ở NCT. Đến nay, 166 xã, phường đã thành lập CLB chăm sóc sức khỏe NCT, duy trì sinh hoạt định kỳ, tư vấn kiến thức về dinh dưỡng, phòng bệnh và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe tại gia đình. Các bệnh viện từng bước quan tâm phát triển chuyên môn lão khoa; đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư các trung tâm dưỡng lão, cơ sở chăm sóc NCT...

Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được mở rộng đến cộng đồng. Toàn tỉnh có 1.260 CLB liên thế hệ tự giúp nhau và hơn 1.000 chi hội NCT tại các thôn, bản, khu phố được trang bị máy đo huyết áp, cân trọng lượng, tạo điều kiện để NCT chủ động theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Từ đó, từng bước hình thành mạng lưới chăm sóc NCT từ gia đình, cộng đồng đến cơ sở y tế.

Già hóa dân số là xu thế tất yếu, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT. Thực tiễn ở Thanh Hóa cho thấy, thích ứng với già hóa dân số không chỉ là chăm lo sức khỏe mà còn phải gắn với bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để NCT tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Khi được tạo môi trường sống vui, sống khỏe và tiếp tục cống hiến, lớp NCT sẽ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp tục đóng góp thiết thực vào sự phát triển toàn diện của quê hương.