Chủ động cập nhật quy định mới của Trung Quốc cho doanh nghiệp đăng ký xuất nhập khẩu thực phẩm

Cơ sở đóng gói nông sản tại Lâm Đồng được cấp mã số phục vụ hoạt động xuất khẩu; việc cập nhật kịp thời các quy định mới của thị trường nhập khẩu là yêu cầu quan trọng để bảo đảm hoạt động xuất khẩu ổn định và minh bạch

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 23/10/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành Thông báo số 150 sửa đổi và ban hành Quy định quản lý đăng ký đối với nhà xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm.

Sau đó, ngày 26/10/2026, cơ quan này tiếp tục ban hành văn bản giải thích liên quan đến việc đăng ký của các nhà nhập khẩu thực phẩm trong nước và nhà xuất khẩu thực phẩm nước ngoài.

Những điều chỉnh mới tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời tăng cường giám sát thông tin doanh nghiệp và yêu cầu về tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm.

Đây là những thông tin đáng chú ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản trên địa bàn Lâm Đồng nói riêng, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng đối với nhiều mặt hàng nông sản.

Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là việc tinh giản nội dung kê khai trong biểu mẫu đăng ký. Theo văn bản giải thích của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, biểu mẫu dành cho nhà nhập khẩu thực phẩm trong nước được giảm từ 20 xuống còn 16 mục thông tin. Trong khi đó, biểu mẫu áp dụng đối với nhà xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài được rút gọn từ 20 xuống còn 10 mục.

Việc cắt giảm các nội dung kê khai không cần thiết được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và thực hiện hoạt động thương mại.

Cùng với việc đơn giản hóa biểu mẫu, thời gian xử lý hồ sơ cũng được rút ngắn đáng kể. Theo quy định mới, trường hợp hồ sơ được kê khai đầy đủ và tài liệu kèm theo đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận và hoàn thành việc đăng ký trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan cũng phải thông báo một lần cho người nộp đơn trong thời hạn 3 ngày làm việc để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Thông tin đăng ký của nhà xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài sẽ được công bố trên nền tảng công khai thông tin của Hải quan Trung Quốc. Theo nội dung quy định mới, đăng ký của doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm có hiệu lực lâu dài.

Tuy nhiên, sự thuận lợi về thủ tục cũng đi kèm với trách nhiệm cập nhật thông tin chặt chẽ hơn. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký trong thời hạn 60 ngày kể từ khi phát sinh thay đổi.

Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thay đổi địa chỉ, việc điều chỉnh thông tin đăng ký phải được thực hiện kịp thời tại cơ quan hải quan nơi có trụ sở mới.

Đáng chú ý, quy định mới không chỉ hướng đến cải cách thủ tục hành chính mà còn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát thông tin trong toàn bộ chuỗi nhập khẩu thực phẩm.

Cơ quan Hải quan Trung Quốc có thể tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh thông tin đã đăng ký. Khi thực hiện thủ tục khai báo nhập khẩu thực phẩm, doanh nghiệp phải bảo đảm thông tin về nhà xuất khẩu, mã số thống nhất của nhà nhập khẩu trong nước và mã số đăng ký của nhà xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài được kê khai trung thực, đầy đủ.

Trường hợp thông tin đăng ký không phù hợp với thực tế, doanh nghiệp có thể được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện trong thời hạn quy định. Nếu không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, cơ quan hải quan sẽ áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Quy định cũng xác định các trường hợp có thể bị hủy đăng ký, như doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bị thu hồi đăng ký hoặc giấy phép kinh doanh, tự nguyện đề nghị hủy đăng ký hoặc thuộc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Các thủ tục đăng ký, thay đổi hoặc hủy đăng ký có thể được thực hiện thông qua các nền tảng dịch vụ trực tuyến của Hải quan Trung Quốc. Riêng đối với nhà nhập khẩu thực phẩm trong nước, quy định vẫn cho phép thực hiện thủ tục bằng hồ sơ giấy tại cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Đối với Lâm Đồng – địa phương có thế mạnh về sản xuất rau, hoa, cà phê và nhiều loại cây ăn quả – những yêu cầu mới từ thị trường nhập khẩu tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của việc tổ chức sản xuất theo hướng minh bạch, có kiểm soát và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong những năm qua, việc xây dựng mã số vùng trồng, quản lý cơ sở đóng gói và từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất đã trở thành một trong những điều kiện quan trọng giúp nông sản địa phương tiếp cận các thị trường xuất khẩu. Vì vậy, việc cập nhật kịp thời những thay đổi trong chính sách quản lý của nước nhập khẩu có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp và người sản xuất.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc cần chủ động rà soát thông tin đăng ký, phối hợp với các đối tác nhập khẩu và đại lý liên quan để bảo đảm thông tin đầy đủ, thống nhất và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, cần xác định rõ những yêu cầu cụ thể được áp dụng đối với từng loại sản phẩm, hình thức xuất khẩu và hồ sơ liên quan. Việc tuân thủ đầy đủ quy định của thị trường nhập khẩu không chỉ giúp hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan mà còn góp phần duy trì uy tín và sự ổn định của hoạt động xuất khẩu.

Theo nội dung được công bố, Quy định quản lý đăng ký mới có hiệu lực từ ngày 23/10/2026, đồng thời thay thế quy định trước đây tại Phụ lục 1 của Thông báo số 55 năm 2012 của cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra và kiểm dịch chất lượng quốc gia Trung Quốc.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng lưu ý, bản dịch tiếng Việt đi kèm Công điện số TCO CĐ 253/2026 ngày 27/10/2026 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chỉ mang tính chất tham khảo, không phải bản dịch chính thức. Do đó, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn cần đối chiếu với văn bản tiếng Trung chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước khi xác định yêu cầu áp dụng cụ thể cho từng trường hợp.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn chặt chẽ về chất lượng, thông tin và truy xuất nguồn gốc, việc chủ động thích ứng với các quy định mới không đơn thuần là yêu cầu thủ tục. Đây cũng là bước đi cần thiết để nông sản Lâm Đồng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị trường và từng bước khẳng định giá trị trên những hành trình xa hơn./.