Chủ động cấp điện phục vụ các sự kiện quan trọng

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên kiểm tra hệ thống cấp điện phục vụ cho Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Thời điểm này, Thái Nguyên đang diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng như: Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1; Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” ngày 1-11 tại Sân vận động Thái Nguyên, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và giao lưu văn hóa. Quy mô tổ chức lớn, với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và thiết bị truyền hình đòi hỏi nguồn điện phải được duy trì ổn định, liên tục trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát toàn diện hệ thống lưới điện, kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết. Cùng với đó, Công ty phối hợp với Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan khảo sát nhu cầu sử dụng điện, xây dựng phương án cấp điện phù hợp với đặc điểm từng địa điểm và chương trình.

Ông Ninh Vân Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên, cho biết: Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chủ động rà soát, củng cố và xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo đảm vận hành an toàn; làm việc với các đơn vị tổ chức để nắm bắt nhu cầu sử dụng điện, xây dựng phương án phối hợp. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực tổ chức sự kiện trọng điểm.

Kiểm tra hệ thống cấp điện phục vụ Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên.

Trên cơ sở phương án đã xây dựng, các đơn vị quản lý vận hành tăng cường kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Nội dung kiểm tra tập trung vào đường dây, trạm biến áp, tủ phân phối và các vị trí cấp điện cho sự kiện. Công tác phối hợp với đơn vị thi công sân khấu, âm thanh, ánh sáng cũng được chú trọng nhằm kiểm soát các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình đấu nối và sử dụng điện.

Ông Nguyễn Văn Cường, Tổ trưởng Tổ Quản lý tổng hợp, Điện lực Thái Nguyên, cho biết: “Chúng tôi tập trung kiểm tra toàn bộ đường dây, trạm biến áp, tủ phân phối, đặc biệt tại các khu vực phục vụ sự kiện; chấp hành nghiêm quy định an toàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để kịp thời phát hiện nguy cơ gây sự cố, bảo đảm cung cấp điện ổn định”.

Đối với Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” diễn ra ngày 1-11 tại Sân vận động Thái Nguyên, phương án cấp điện được xây dựng cụ thể, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục của chương trình. Điện lực Sông Công đã tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây, thiết bị cấp điện; phối hợp với Ban Tổ chức và các đơn vị kỹ thuật kiểm tra, chạy thử nguồn điện, chuẩn bị phương án dự phòng trước giờ biểu diễn.

Ông Dương Văn Hợp, Trưởng Điện lực Sông Công, thông tin: “Chúng tôi đã rà soát toàn bộ hệ thống đường dây cấp điện cho các trạm biến áp, đặc biệt là khu vực sân khấu và cổng ra vào sân vận động. Qua chạy thử hết công suất, các nguồn điện đều hoạt động tốt; 3 hệ thống máy phát điện bảo đảm cấp điện cho sân vận động và khu vực diễn ra sự kiện”.

Ngành Điện chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ chuỗi sự kiện lớn của tỉnh.

Cùng với nhiệm vụ cấp điện tại các địa điểm tổ chức chương trình, Công ty Điện lực Thái Nguyên duy trì phương án bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện, bố trí lực lượng trực vận hành và xử lý sự cố; phân công rõ trách nhiệm, duy trì thông tin liên lạc, phối hợp kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và phương tiện, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang tập trung các nguồn lực, sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong suốt thời gian diễn ra chuỗi sự kiện. Đây cũng là trách nhiệm của ngành Điện trong việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa của địa phương, tạo điều kiện để các chương trình diễn ra thuận lợi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách.