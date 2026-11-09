Chủ động các tình huống đổ bộ đường không
Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thành diễn tập chiến thuật tiến công địch đổ bộ đường không. Tại cuộc diễn tập, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Gia Định) được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn và lực lượng thiết giáp thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp, hiệp đồng của lực lượng dân quân các phường trên địa bàn, đã hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-cac-tinh-huong-do-bo-duong-khong-1063849