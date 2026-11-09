Chủ động các tình huống đổ bộ đường không

Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại New Zealand cho thấy liên minh cầm quyền hiện nay chỉ giành được đa số sít sao tại Quốc hội. Tuy nhiên, khoảng 14% số phiếu vẫn chưa được kiểm đếm, khiến cục diện chính trị nước này còn nhiều điều chưa chắc chắn. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 27/11, đồng nghĩa New Zealand có thể phải chờ thêm nhiều tuần để xác định chính phủ nhiệm kỳ tới sẽ ra sao.