Thế giới

Chủ động các tình huống đổ bộ đường không

Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thành diễn tập chiến thuật tiến công địch đổ bộ đường không. Tại cuộc diễn tập, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Gia Định) được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn và lực lượng thiết giáp thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp, hiệp đồng của lực lượng dân quân các phường trên địa bàn, đã hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Súng máy phòng không 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Súng máy phòng không 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Lực lượng thiết giáp cơ động chi viện hỏa lực.

Lực lượng thiết giáp cơ động chi viện hỏa lực.

Lực lượng dân quân hiệp đồng đánh địch đổ bộ đường không.

Lực lượng dân quân hiệp đồng đánh địch đổ bộ đường không.

Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7 và thủ trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành diễn tập. 

Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7 và thủ trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành diễn tập. 

LÊ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-cac-tinh-huong-do-bo-duong-khong-1063849