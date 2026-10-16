Chủ động các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Ngày 16/10, Công an phường Ba Đình tổ chức hội nghị ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia, đồng thời phát lệnh ra quân, yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình phát biểu chỉ đạo

Trọng tâm được đặt ra là nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng; chủ động rà soát, đánh giá tình hình, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình thể hiện quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm mệnh lệnh công tác, chủ động triển khai các phương án được phân công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ họp.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình đảm bảo an toàn, thông suốt trên từng tuyến phố

Đáng chú ý, hội nghị còn có sự hưởng ứng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại diện lực lượng này, anh Trần Công Mười, Tổ an ninh, trật tự số 6 khẳng định tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Công an phường trong nắm tình hình, phát hiện các dấu hiệu bất thường, kịp thời thông tin và hỗ trợ xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Sự tham gia đồng bộ của lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở góp phần phát huy sức mạnh phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chủ động kiểm soát tình hình, bảo đảm các phương án bảo vệ được triển khai thống nhất, chặt chẽ.

Với tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Ba Đình quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.