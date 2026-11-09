Chủ động bình ổn giá thị trường những tháng cuối năm

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý, điều hành giá trong 10 tháng năm 2026; phân tích những yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dự báo diễn biến giá những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào tình hình cung cầu, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; các giải pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tại Tuyên Quang, CPI tháng 10-2026 trên địa bàn tỉnh tăng 0,23% so với tháng trước. Trong đó, nhóm giao thông tăng 2,94%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,28%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,68%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân của tỉnh tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 13,23%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,04%; nhóm giao thông tăng 5,07%. Diễn biến này tạo áp lực đối với công tác kiểm soát lạm phát, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và xây dựng có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm.

Để chủ động điều hành giá trong hai tháng cuối năm, tỉnh Tuyên Quang xây dựng 3 kịch bản dự báo. Trong đó, kịch bản cơ sở được lựa chọn để tổ chức điều hành, với CPI tháng 11 dự kiến tăng từ 0,2% đến 0,4%, tháng 12 tăng từ 0,3% đến 0,5% so với tháng trước. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi, dự báo diễn biến giá thị trường; chủ động phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là tại các địa bàn vùng cao, có nguy cơ bị chia cắt do thiên tai. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, các mặt hàng tiêu dùng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về giá, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường và đời sống Nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp quản lý, điều hành giá, chủ động kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, cần tăng cường theo dõi, phân tích, dự báo sát diễn biến thị trường; đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến mặt bằng giá để kịp thời có phương án điều hành phù hợp. Đặc biệt, chú trọng bảo đảm cân đối cung cầu, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, nhất là đối với vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và các mặt hàng thiết yếu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm đời sống Nhân dân.