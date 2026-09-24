Chủ động bắt nhịp với sự thay đổi của công nghệ để nâng cao chất lượng dạy nghề

Một tiết học thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM. Ảnh NT

Bám sát những biến đổi công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành mục tiêu chung của các cơ sở giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất đóng vai trò là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định hiệu quả chuyển đổi. Đặc biệt đối với trường học ngoài công lập, việc sở hữu hệ thống cơ sở vật chất có tính hoàn thiện, đồng bộ cao - nền tảng để triển khai mô hình giáo dục tiên tiến được xác định là mối quan tâm hàng đầu.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM nói, để khắc phục rào cản ngân sách đầu tư, nhà trường luôn nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực sẵn có.

“Hằng năm, chúng tôi đều tạo điều kiện để các khoa trực tiếp rà soát, báo cáo thực trạng trang thiết bị. Từ đó, lập danh mục mua sắm bổ sung, sửa chữa nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thầy và trò trước khi bước vào kỳ học mới”, hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM. Ảnh NT

Tuy nhiên, trước kết quả chưa thể đạt mức kỳ vọng tối đa, ông Nguyễn Đăng Lý bày tỏ mong muốn cơ quan nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ thiết thực cho khối trường ngoài công lập, tạo động lực để các cơ sở tư thục nâng cấp hạ tầng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu tốt hơn.

Tăng cường bồi dưỡng

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM còn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, AI cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Cụ thể, thành lập Ban nghiên cứu về AI để xây dựng bộ hướng dẫn thống nhất trong nhà trường, đồng thời giao nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức khóa tập huấn AI+ cho toàn thể cán bộ, giảng viên.

Từ năm học 2026-2027, nhà trường chỉ đạo tất cả các khoa, ngành như: Y dược, Kinh tế, Nhà hàng - Khách sạn, Công nghệ, Ngoại ngữ,... cho tới hệ 9+ dạy văn hóa song song với dạy nghề đều phải điều chỉnh chương trình đào tạo để đưa nội dung ứng dụng AI vào giảng dạy.

Theo ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, việc ứng dụng công nghệ số một cách bài bản, có hệ thống sẽ giúp người học tiếp thu kiến thức nhanh chóng, trực quan và thích ứng tốt với đổi mới.

Đáng chú ý, ngay từ khi bắt đầu triển khai, Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM đã định vị rõ AI là công cụ hỗ trợ đắc lực chứ không thay thế hoàn toàn con người. Do đó, giáo viên không phải chỉ dạy người học khai thác công nghệ thành thạo mà phải còn cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tư duy độc lập, có chiều sâu và trách nhiệm.

“Đơn cử như ngành Ngoại ngữ, nhiều ý kiến cho rằng sau ba năm nữa khi lứa học sinh, sinh viên hiện tại tốt nghiệp thì sẽ khó tìm kiếm chỗ đứng bởi trí tuệ nhân tạo, các phần mềm dịch thuật tự động đã thay đổi hết bối cảnh việc làm. Vậy ngành học này còn được tiếp tục đào tạo, nghiên cứu hay không?

Quan điểm của chúng tôi là khi giáo viên sử dụng AI vào giảng dạy, hướng dẫn sử dụng phù hợp sẽ giúp việc dạy, học Ngoại ngữ hiệu quả thay vì khiến ngành học hoàn toàn biến mất. Bởi so với máy móc, con người vẫn có khả năng dịch thuật hay hơn nhờ vào cảm xúc, sự linh hoạt trong tư duy sử dụng ngôn ngữ”, ông Nguyễn Đăng Lý phân tích.

Mặt khác, ông Nguyễn Đăng Lý nhấn mạnh công nghệ biến đổi liên tục theo từng giờ, không thể giữ tâm lý an toàn theo sau hoặc chờ ổn định, phát triển mới tiếp cận. Ngược lại, cần chủ động bám sát, vừa học hỏi vừa thích nghi; đồng thời, lưu tâm tới công tác đánh giá sau triển khai làm cơ sở điều chỉnh, khai thác tối đa hiệu quả của công cụ số.

Bên cạnh đó, khi nhà trường trang bị cho giảng viên, người học kiến thức vững vàng họ sẽ khai thác, phát huy được thế mạnh của bản thân từ đó có định hướng rõ cho bản thân về kế hoạch làm việc, học tập.