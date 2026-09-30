Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ

Theo TTXVN, sáng 30-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Ba, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và xác định phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III-2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Toàn quân chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng; chủ động, xung kích trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, cứu hộ, cứu nạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân tiếp tục được nâng lên. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa và không gian mạng; tích cực tuyên truyền, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường. Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Toàn quân giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, lao động sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Toàn quân triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026 “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”.

Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương; tích cực chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đạt được trong quý III; đồng thời nhấn mạnh, quý IV có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; có giải pháp quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất.

Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề chiến lược, biên giới, biển, đảo và không gian mạng. Chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập; quyết liệt thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU; chủ động triển khai các phương án phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các tình huống.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, sớm xây dựng các đề án, kế hoạch chuẩn bị cho những sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030; trọng tâm là chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, cần quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Hoàn thiện Đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xác định đúng các điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo chuyển biến trong các chương trình, đề án, dự án; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại theo đúng tiến độ. Đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động; chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra, phúc tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026; chuẩn bị Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Tư năm 2026, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 và hội nghị các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.