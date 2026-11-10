Chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh

Một trong những nỗi bất an của nhiều cô gái trẻ khi nghĩ đến hôn nhân không phải là lấy chồng nghèo, mà là trao cả cuộc đời cho một người đàn ông tốt nhưng quá đỗi lý trí. Họ sợ những lúc lòng chênh vênh, thì đối phương lại mải miết đi tìm căn nguyên của nỗi buồn, phân định đúng sai.