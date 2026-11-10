Chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh

Nơi xã đảo tiền tiêu Vĩnh Thực ( Quảng Ninh), y tế cơ sở đóng vai trò là "chốt chặn" sinh tử giữ vững nhịp sống và niềm tin cho Nhân dân. Giữa trùng khơi cách trở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng tinh thần đột phá của Nghị quyết 72-NQ/TW đã tiếp thêm nguồn lực để Trạm Y tế xã thực sự trở thành pháo đài chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ở tuyến đầu ấy, Bác sĩ CKI Phạm Thị Đào – Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thực – cùng tập thể y bác sĩ đã và đang mang trọn quyết tâm cùng sự hy sinh thầm lặng, khẳng định sứ mệnh của người đứng đầu y tế cơ sở, viết nên câu chuyện cảm động về bản lĩnh và nét đẹp y đức của người thầy thuốc Việt Nam hôm nay.