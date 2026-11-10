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Chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, cần chủ động giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và duy trì vận động để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh. (Nguồn: TTXVN)

Chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh. (Nguồn: TTXVN)

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-dong-bao-ve-suc-khoe-khi-troi-chuyen-lanh-467089.html