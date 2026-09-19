Chủ động bảo vệ sinh kế trước mùa lũ

Thi công, gia cố các cống đập, đê bao giúp bảo vệ vườn cây ăn trái tại xã Thanh Hưng trước mùa mưa lũ 2026. Ảnh: M. THÀNH

Xã Thanh Hưng có tổng diện tích tự nhiên là 5.189 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm tới 4.007 ha. Sau khi sáp nhập, địa phương xác định cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là phát triển mạnh vườn cây ăn trái. Hiện nay, toàn xã sở hữu diện tích chuyên canh cây ăn trái rất lớn, trong đó, sầu riêng rất nhạy cảm với ngập úng. Nếu để nước lũ tràn qua đê hay triều cường dâng cao gây úng cục bộ, thiệt hại về kinh tế đối với người dân là vô cùng to lớn.

Nhìn lại mùa lũ năm 2025, nhiều cống đập và ô đê bao trên địa bàn xuất hiện tình trạng hư hỏng, rò rỉ, xuống cấp nghiêm trọng. Xuất phát từ thực tế đó, bước sang mùa mưa lũ và triều cường năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Thanh Hưng đã xác định việc bảo vệ các ô đê bao, hệ thống thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn của nông nghiệp địa phương. Hiện nay, Phòng Kinh tế xã Thanh Hưng phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý 11 ấp tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá toàn bộ hiện trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, nhiều cống đập qua nhiều năm sử dụng bị hư hỏng, xuống cấp; nhiều đoạn kinh, mương bị bồi lắng, lục bình tích tụ cản trở dòng chảy tiêu thoát nước.

Từ đề xuất của Ban quản lý các ấp, UBND xã xây dựng phương án khắc phục trọng điểm, không tràn lan nhưng đảm bảo tính an toàn cao nhất. Xã quyết định triển khai sửa chữa khẩn cấp 15 cống đập hư hỏng nặng với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng, tập trung vào việc thay mới cửa van, xử lý rò rỉ và gia cố chân đập. Trên các tuyến đê bao, lực lượng đoàn viên, Quân sự, Công an phối hợp cùng Nhân dân các ấp ra quân phát quang cây cỏ, khơi thông dòng chảy, xử lý những nguy cơ tiềm ẩn gây rò rỉ, sạt lở đê. Đồng thời, các đoạn đê thấp, sụt lún cũng được bổ sung đắp đất, xây gạch, gia cố chắc chắn.

Ông Nguyễn Phước Dư, Ấp 3, xã Thanh Hưng chia sẻ: “Năm 2025, vào mùa nước lên, thấy cống, đập cũ bị rò rỉ, tôi rất lo, có khi thức trắng đêm canh nước. Năm nay, chính quyền xã thay cống mới, gia cố đê đập ngăn lũ về, nạo vét kinh mương sâu rộng, chúng tôi rất vui mừng và yên tâm sản xuất, chăm lo chăm sóc vườn cây ăn trái”.

Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng Nguyễn Hoàng Sơn cho biết: “Xác định nông nghiệp, đặc biệt là diện tích cây ăn trái giá trị cao, với 2.224 ha sầu riêng cùng hàng trăm héc-ta chanh, xoài, mít chính là trụ cột kinh tế và sinh kế của đại đa số hộ dân trên địa bàn, UBND xã Thanh Hưng luôn đặt công tác thủy lợi lên hàng đầu với tinh thần “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời”.

Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn chế, xã đã ưu tiên bố trí 2,6 tỷ đồng khắc phục 15 cống đập xung yếu và 500 triệu đồng nạo vét các tuyến kinh rạch bồi lắng. Giữ vững 140 km đê bao và bảo vệ an toàn cho 4.007 ha đất nông nghiệp chính là giữ vững sự ấm no cho người dân. Với sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân 11 ấp, Thanh Hưng tự tin sẽ vượt qua mùa mưa lũ và triều cường năm 2026 an toàn, hiệu quả. Song song đó, xã đẩy mạnh việc số hóa và hiện đại hóa công tác quản lý thủy lợi. Địa phương dự kiến xây dựng các kênh thông tin cảnh báo sớm mực nước lũ và triều cường qua các nhóm Zalo cộng đồng tại 11 ấp, giúp người dân chủ động vận hành máy bơm nội đồng, đóng mở cống phụ gia đình kịp thời”.

Mùa mưa lũ và đợt triều cường đỉnh điểm năm 2026 đã đến, với những dòng kinh được khơi thông, những cống đập, đê bao được gia cố chắc chắn, những cửa cống mới vững chãi cùng sự chủ động của chính quyền và lòng dân đồng thuận, Thanh Hưng tự tin bảo vệ an toàn cho hàng ngàn héc-ta cây ăn trái, giữ vững màu xanh trù phú trên vùng đất quê hương.