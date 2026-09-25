Chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Nông dân tại làng rau La Hường thu hoạch rau trước mưa lớn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại vườn rau La Hường (phường Cẩm Lệ), những ngày này, người dân đang tất bật tranh thủ thu hoạch, chăm sóc và xuống giống các loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn, tương đối thích nghi với điều kiện thời tiết bất lợi như rau muống, mồng tơi, rau dền, rau ngót, rau lang...

Những năm qua, các đợt mưa lớn, ngập lụt khiến nhiều diện tích rau tại làng La Hường bị ngập sâu. Ông Phan Hữu Hộ (phường Cẩm Lệ) chia sẻ, thời điểm này, gia đình ông chủ yếu trồng các loại mồng tơi, rau muống. Nếu mưa lớn nhưng không gây ngập kéo dài thì mức độ ảnh hưởng sản xuất không đáng kể.

Tại xã Hòa Tiến, UBND xã đã chỉ đạo 15 thôn khẩn trương thu hoạch toàn bộ lúa vụ hè thu năm 2026, hoa màu và thủy sản tại các vùng thấp trũng với tổng diện tích hơn 850ha.

Đối với chăn nuôi, địa phương tích cực vận động bà con chuẩn bị nguồn thức ăn, nhất là rơm khô sau vụ hè thu để dự trữ. Các thôn tiến hành rà soát vị trí an toàn, chuẩn bị phương án hỗ trợ các hộ di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi tránh trú khi cần thiết.

Để nâng cao năng lực ứng phó, xã Hòa Tiến đã phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai bám sát địa bàn 15 thôn; đồng thời củng cố các đội xung kích tại chỗ, ưu tiên lực lượng có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn nhằm nắm chắc từng hộ dân, từng khu vực xung yếu.

Cùng với bảo vệ nông nghiệp, xã xây dựng kịch bản di dời khẩn cấp các hộ dân sống dọc triền dốc, khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Đồng Nghệ và vùng hạ lưu, trũng thấp như Phú Sơn Bắc, Hương Lam, La Châu, An Trạch... khi có mưa lớn hoặc hồ xả lũ.

Tại các xã vùng cao, công tác ứng phó theo phương án “4 tại chỗ” càng được chú trọng. Theo Chủ tịch UBND xã La Êê Pơ Loong A Đốc, thời tiết trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp; mưa lớn kéo dài, lũ, ngập cục bộ và sạt lở đất thường xuyên xảy ra. Do đó, việc chủ động phòng ngừa trước mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để lên phương án di dời; vận động người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại và khơi thông hệ thống thoát nước.

Về trồng trọt, địa phương hướng dẫn thu hoạch lúa rẫy, lúa nước vụ 2 đối với diện tích đã đến kỳ; gia cố, cắt tỉa cành cây lâu năm. Những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét được khuyến cáo tuyệt đối không bố trí sản xuất. Khi có cảnh báo thiên tai, các hộ chăn nuôi phải chủ động di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi kiên cố, tránh để bị động.

Tương tự tại xã Trà My, Chủ tịch UBND xã Ngô Quốc Vương cho hay, xã khuyến cáo bà con thường xuyên khơi thông mương rãnh trên ruộng, chống đỡ cây ăn quả để hạn chế gãy đổ.

Đồng thời yêu cầu người dân xác định trước địa điểm tập kết an toàn để tổ chức di chuyển vật nuôi theo từng nhóm hộ; chuẩn bị sẵn vật tư, giống cây trồng để tái thiết sản xuất, đồng thời tiêu độc khử trùng chuồng trại ngay sau khi thiên tai đi qua.