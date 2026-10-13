Chủ động bảo vệ rừng những tháng cuối năm

Đội KLCĐ & PCCCR phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát lâm sản lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, để ngăn chặn vi phạm Luật Lâm nghiệp, Đội KLCĐ & PCCCR phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trên tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa và địa bàn các huyện cũ như Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân là những khu vực trọng điểm đơn vị tập trung kiểm tra, kiểm soát. Khu vực miền núi địa hình đi lại khó khăn, thời tiết phức tạp, mưa, bão ảnh hưởng đến công tác tuần tra và khả năng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống phát sinh.

Trong khi đó, biên chế về con người của đội còn ít, kinh phí hạn chế; phương tiện phục vụ tuần tra, chống buôn lậu lâm sản và chữa cháy rừng đã cũ, có phương tiện hư hỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc trao đổi thông tin với các đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục. Những khó khăn này đặt ra yêu cầu đơn vị phải chủ động hơn trong tổ chức lực lượng và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Để chủ động bảo vệ rừng (BVR), Đội KLCĐ & PCCCR đã tăng cường thực hiện kế hoạch phối hợp với các hạt kiểm lâm, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, xác định tuyến, khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm để tập trung kiểm tra, ngăn chặn. Kiểm lâm viên được phân công bám cơ sở, theo dõi đối tượng, phương tiện có dấu hiệu vi phạm, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ ngăn chặn, xử lý.

"Đội KLCĐ & PCCCR chú trọng giữ rừng từ gốc, tăng cường phối hợp với các hạt kiểm lâm, chính quyền sở tại tuần tra, kiểm tra rừng, không để hình thành điểm nóng, tụ điểm khai thác, phá rừng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản và ĐVHD trái phép. Phương thức nắm tình hình, trao đổi thông tin phải thường xuyên được thay đổi phù hợp với thực tiễn và hoạt động của các đối tượng, nhất là trên những tuyến giao thông trọng điểm” - Đội trưởng Đội KLCĐ & PCCCR Nguyễn Văn Cử chia sẻ.

Nguồn tin từ cơ sở có vai trò quan trọng trong phát hiện vi phạm. Đội đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng mạng lưới thông tin trong Nhân dân, dựa vào chính quyền địa phương và người dân để nắm tình hình khai thác, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Khi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời, lực lượng kiểm lâm có thêm căn cứ tổ chức kiểm tra, ngăn chặn vi phạm ngay từ địa bàn.

Trên cơ sở nguồn tin và kết quả nắm tình hình, đội phối hợp với các hạt kiểm lâm sở tại tổ chức kiểm tra, xử lý. Phối hợp với lực lượng công an giúp giải quyết các vụ việc phức tạp theo quy định pháp luật. Việc chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trên tuyến công tác đã góp phần nhận diện phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển lâm sản, nâng hiệu quả kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

9 tháng năm 2026, Đội KLCĐ & PCCCR tổ chức hơn 200 lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm; hơn 100 lượt kiểm tra an ninh rừng, nắm tình hình địa bàn; tiếp nhận 60 tin báo, tố giác vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đội KLCĐ & PCCCR đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 23 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, tổng tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước 171.908.000 đồng. Đội đã thông tin, bàn giao 9 vụ việc cho các hạt kiểm lâm sở tại xử lý, số tiền thu nộp ngân sách hơn 50 triệu đồng.

Hiện nay, tình hình an ninh rừng tại các xã miền núi được giữ vững, tương đối ổn định; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản được kiểm soát, không hình thành điểm nóng về khai thác, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Kết quả đó gắn với việc bám địa bàn, phát hiện sớm nguy cơ và phối hợp giữa kiểm lâm, chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng.

Đội KLCĐ & PCCCR nhận định những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tình hình an ninh rừng, hoạt động buôn lậu lâm sản, ĐVHD và nguy cơ cháy rừng có thể diễn biến phức tạp.

Để BVR đội đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án kiểm tra, kiểm soát và ứng phó phù hợp với từng địa bàn. Phối hợp với các hạt kiểm lâm, chủ rừng kiểm tra những khu vực còn giàu tài nguyên, vùng trọng điểm có nguy cơ phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Trên đường Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hoạt động tuần tra, kiểm tra nguồn gốc lâm sản được tăng cường nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, vận chuyển trái phép.

Cùng với đấu tranh chống buôn lậu, đội tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR mùa khô hanh đến từng khu rừng trọng điểm. Phối hợp với các hạt kiểm lâm xác định, lập bản đồ vùng có nguy cơ cháy cao, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trong mùa khô hanh. Phân công lực lượng thường trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được duy trì đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng. 100% lực lượng chuyên trách PCCCR đã sử dụng thành thạo máy, thiết bị được cấp, bảo đảm khả năng cơ động khi có lệnh điều động. Đội đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các hạt kiểm lâm tổ chức tuyên truyền lưu động tại địa bàn các xã trọng điểm cháy rừng. Trong các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhiều người dân, du khách đến các đền, chùa, nơi thờ cúng và điểm vui chơi, nội dung tuyên truyền chú trọng sử dụng lửa đúng quy định, không bẻ cành, chặt phá cây rừng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đội KLCĐ & PCCCR và chủ rừng, tài nguyên rừng đã được bảo vệ theo hướng bền vững. Giữ bình yên cho những cánh rừng là gìn giữ đất đai, nguồn nước, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái môi trường bền vững cho cộng đồng hôm nay và mai sau.