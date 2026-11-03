Chủ động bảo vệ rừng mùa khô hanh

Với trên 13.640 ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,8 %, xã Hạnh Phúc xác định sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện, toàn xã có 2.045 hộ nhận khoán bảo vệ rừng, trực tiếp tham gia tuần tra, giám sát và kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể gây cháy hoặc xâm hại tài nguyên rừng.

Cùng với giao khoán bảo vệ rừng, xã đẩy mạnh tuyên truyền tại 10/10 thôn có rừng; tổ chức 2.129 lượt ký cam kết bảo vệ rừng, không sử dụng lửa trái phép; bảo đảm 100% hộ gia đình có rừng và sản xuất ven rừng tham gia. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ diện tích rừng được giao.

Để chủ động ứng phó trong mùa khô hanh, xã phối hợp với lực lượng chức năng rà soát, xác định 59 khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, với tổng diện tích hơn 3.508 ha, trong đó 402 ha có nguy cơ cháy rất cao. Đây là cơ sở để địa phương tập trung lực lượng kiểm tra, giám sát, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Qua phối hợp với các lực lượng chức năng, xã đã rà soát, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng để tập trung kiểm tra, giám sát trong mùa khô hanh. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng, sử dụng lửa an toàn, chủ động phòng ngừa cháy rừng. Ông Giàng A Súa - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc

Tại thôn Lìu, xã Hạnh Phúc, công tác tuần tra, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Với trên 50 thành viên, Tổ bảo vệ rừng thôn nhận khoán bảo vệ hơn 300 ha rừng, chia thành các nhóm tuần tra theo từng khu vực được phân công.

Ông Lò Văn Chiến - Tổ phó Tổ bảo vệ rừng thôn Lìu chia sẻ: “Nếu phát hiện địa điểm có nguy cơ cháy rừng hoặc tình trạng lấn chiếm đất rừng, chúng tôi sẽ báo ngay cho cán bộ phụ trách để phối hợp kiểm tra, xử lý, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, chủ động phòng ngừa cháy rừng trong mùa khô hanh”.

Quản lý, bảo vệ trên 120.000 ha rừng trải dài trên địa bàn 15 xã, phường, Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ xác định củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ và tăng cường phối hợp liên ngành là nhiệm vụ trọng tâm.

Đơn vị đã tham mưu kiện toàn 15 ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã; xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và Phòng Kinh tế; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ cho biết: Chúng tôi đang duy trì 15 đội phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã với 555 thành viên, 350 tổ tại các thôn, tổ dân phố với 2.216 người và 14 tổ thuộc các đơn vị chủ rừng, với 104 thành viên.

Các lực lượng được củng cố, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với địa bàn quản lý để chủ động tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

Cùng với củng cố lực lượng, công tác kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cháy cao được tăng cường. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ bảo vệ rừng hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và dụng cụ chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Với gần 860.500 ha đất có rừng, Lào Cai là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước. Rừng giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho người dân.

Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được tỉnh triển khai gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, chủ rừng và cộng đồng dân cư.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh duy trì bố trí cán bộ phụ trách địa bàn các xã, tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương theo phương châm bảo vệ rừng tại gốc; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 1.320 cuộc họp tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thu hút gần 89.000 lượt người tham gia.

Toàn tỉnh hiện duy trì 2.431 tổ bảo vệ rừng thôn, bản với 24.618 thành viên; 93 đội phòng cháy, chữa cháy rừng với 4.871 thành viên và 99 ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã với 4.370 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với cháy rừng ngay từ cơ sở.

Chi cục đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô hanh theo phương châm “4 tại chỗ”. Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xuống thôn, bản, phối hợp với các tổ, đội bảo vệ rừng hướng dẫn người dân sản xuất an toàn, nhất là tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Ông Vũ Minh Phúc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách, chính quyền cơ sở, chủ rừng và người dân, Lào Cai quyết tâm bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 60%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.