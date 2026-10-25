Chủ động bảo vệ quyền lợi người lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong tư vấn pháp luật, tuyên truyền chính sách, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động đến thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể. Qua đó, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao hiểu biết pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền lợi, xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa và tiến bộ.

Đa dạng hình thức

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống người lao động tại Khu Công nghiệp Du Long (xã Thuận Bắc).

Sau khi nghỉ việc tại một công ty chế biến thủy sản ở Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Cam Lâm), các ông, bà Đặng Thị Bích Nga, Đặng Thị Hiền, Trần Văn Trường đến cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thủ tục hưởng chế độ thì phát hiện doanh nghiệp (DN) chưa đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian họ còn làm việc. DN chậm thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội khiến NLĐ gặp khó khăn trong quá trình giải quyết các chế độ sau khi nghỉ việc. Trước tình cảnh đó, cả 3 người đã tìm đến LĐLĐ tỉnh để nhờ tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.

Tiếp nhận vụ việc, cán bộ công đoàn nhanh chóng nắm bắt thông tin, tìm hiểu những vướng mắc của NLĐ; đồng thời, chủ động liên hệ với DN và các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan. Trên cơ sở đó, công đoàn hướng dẫn NLĐ thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời đề nghị DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội còn nợ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cả 3 người. “Nhờ được LĐLĐ tỉnh tư vấn, hướng dẫn tận tình và hỗ trợ làm việc với các cơ quan liên quan, chúng tôi hiểu rõ hơn quyền lợi của mình cũng như cách thức yêu cầu DN thực hiện trách nhiệm. Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn giúp chúng tôi có thêm cơ sở để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình”, bà Đặng Thị Bích Nga chia sẻ.

Theo ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tư vấn pháp luật, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi NLĐ qua điện thoại cho 45 lượt; tư vấn trực tiếp cho 45 NLĐ. Nội dung tư vấn tập trung vào những vấn đề gắn bó mật thiết với công việc và đời sống của công nhân như: Chấm dứt hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, an toàn, vệ sinh lao động, chế độ nghỉ phép năm và đóng bảo hiểm xã hội. Đây đều là những lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc trong quá trình làm việc, đòi hỏi NLĐ phải nắm rõ quy định để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cùng với tư vấn pháp luật, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện làm việc của công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 49 lớp tập huấn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; tổ chức 210 buổi phổ biến kiến thức pháp luật cho 25.490 lượt công nhân, lao động. Các cấp công đoàn còn phối hợp tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ. Công tác tuyên truyền còn được mở rộng sang các lĩnh vực an toàn giao thông; an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống mại dâm, ma túy cho hơn 2.000 NLĐ…

Tích cực lắng nghe người lao động

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tư vấn pháp luật cho người lao động.

Ông Bùi Hoài Nam cho biết, cùng với tuyên truyền pháp luật, LĐLĐ tỉnh chú trọng khảo sát, nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và điều kiện làm việc tại DN. Qua đó, kịp thời phát hiện những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ. Từ đây, công đoàn đề nghị DN khắc phục, thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Qua đối thoại, các vấn đề về tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, điều kiện lao động và những vướng mắc phát sinh được giải quyết kịp thời.

Công đoàn tham gia cùng các ngành chức năng trong kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, kịp thời nhắc nhở, yêu cầu DN thực hiện đúng quy định. Đồng thời, các cấp công đoàn còn tích cực vận động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng tốt hơn cho NLĐ. Qua thương lượng, công đoàn có điều kiện trao đổi với người sử dụng lao động để xây dựng các cam kết phù hợp với tình hình thực tế, cải thiện phúc lợi. Khi quyền lợi được quan tâm, điều kiện làm việc được cải thiện, NLĐ sẽ gắn bó với DN. Đến nay, toàn tỉnh có 517/670 DN có công đoàn cơ sở đã thực hiện ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Thời gian tới, Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng đa dạng của đoàn viên và NLĐ.