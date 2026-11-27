Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đà Nẵng tiến hành xác minh vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Tại Đà Nẵng, cơ chế này đang được triển khai theo hướng chủ động phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc, khởi kiện khi cần thiết và đã đem lại hiệu quả tích cực.

Quyền lợi người lao động được bảo đảm

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội không chỉ là những khoản nợ cần thu hồi mà trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Việc thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 đang bổ sung thêm một công cụ pháp lý quan trọng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động.

Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố tích cực rà soát, xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai nghị quyết, Bảo hiểm xã hội thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu về những đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng để xem xét, xử lý.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cho biết, việc chủ động nắm tình hình, xác minh cụ thể từng trường hợp đã tạo cơ sở quan trọng để đơn vị đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm, xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp và kịp thời triển khai các biện pháp theo quy định.

Cách làm này thể hiện rõ vai trò chủ động của cơ quan kiểm sát, không chỉ phát hiện vi phạm mà còn hướng tới việc xử lý, khắc phục hậu quả và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

VKSND khu vực 11 - Đà Nẵng phối hợp cơ quan công an thực hiện các thủ tục cấp căn cước cho công dân. Ảnh: ĐVCC

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp ban hành các quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các doanh nghiệp; đồng thời ban hành các thông báo, kiến nghị khởi kiện...

Từ ngày 1/1 đến ngày 16/11, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố đã truy thu hơn 57,46 tỷ đồng từ 721 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội; qua đó bảo vệ quyền lợi của hơn 6.000 người lao động.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp cũng đã thu về cho ngân sách nhà nước gần 33,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 24.792m2 đất công của Nhà nước do hành vi lấn chiếm, khai thác, sử dụng trái phép. Đồng thời, yêu cầu xử lý 89 vụ việc liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm an toàn thực phẩm…

Với những kết quả bước đầu, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố đang cho thấy một cách làm chủ động, bài bản và có trách nhiệm, góp phần đưa cơ chế khởi kiện dân sự công ích từ quy định của pháp luật vào thực tiễn.

“Phía sau những con số chậm đóng, trốn đóng là quyền được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quyền hưởng chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hưu trí và các chế độ bảo hiểm xã hội khác của người lao động.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả của Nghị quyết số 205/2025/QH15 không chỉ được đo bằng số vụ việc được xử lý hay số tiền được thu hồi, mà còn ở khả năng ngăn chặn những khoản nợ mới phát sinh và bảo vệ quyền lợi người lao động trước khi vi phạm kéo dài, qua đó góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội”, ông Chiến nói.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Đà Nẵng trao giấy khai sinh cho công dân. Ảnh: ĐVCC

Bảo vệ nhóm yếu thế

Trong đời sống xã hội, bên cạnh những người có đầy đủ điều kiện về nhận thức, sức khỏe, kinh tế và khả năng tiếp cận pháp luật để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, vẫn còn những người do đặc điểm về độ tuổi, hoàn cảnh, sức khỏe hoặc điều kiện sống dễ trở thành trường hợp bị xâm hại quyền dân sự.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Nghị quyết số 205/2025/QH15 đã mở ra một cơ chế pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết không chỉ tạo thêm công cụ pháp lý để Viện Kiểm sát chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người khó có khả năng tự bảo vệ mình, mà còn thể hiện sâu sắc quan điểm lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội.

Trong hơn 10 tháng qua, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố đã bảo vệ quyền dân sự cho 106 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương...

Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp ban hành 14 quyết định khởi kiện, tòa án đã thụ lý 7 vụ, trong đó 5 vụ bảo vệ nhóm yếu thế và 2 vụ bảo vệ lợi ích công. Tòa án đã xét xử 4 vụ, trong đó 3 vụ bảo vệ nhóm yếu thế (1 vụ bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật đòi lại tài sản cho vay, 2 vụ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội), 1 vụ bảo vệ lợi ích công.

“Kết quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số. Quan trọng hơn là nghị quyết từng bước đi vào đời sống. Mỗi vụ việc được giải quyết dứt điểm chính là một lần nghị quyết được hiện thực hóa trong đời sống.

Có thể thấy, Nghị quyết số 205/2025/QH15 đã chứng minh đây là một cơ chế pháp lý cần thiết, có hiệu quả thực tế và có ý nghĩa xã hội rất rõ nét”, ông Nguyễn Văn Chiến cho hay.