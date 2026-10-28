Chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trước mùa rét

Gia đình anh Lồ Xỉn Lân ở thôn Lao Chải đang chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông. Anh đã thu gom, dự trữ rơm khô, che chắn chuồng trại, bảo đảm nguồn thức ăn và nơi nuôi nhốt khi thời tiết chuyển rét. Anh Lân chia sẻ: "Khi trời rét đậm, chúng tôi sẽ để đàn vật nuôi trong chuồng, cho ăn tại chỗ, không chăn thả ra ngoài. Việc chuẩn bị từ sớm giúp hạn chế nguy cơ thiệt hại, nhất là khi rét đậm, rét hại kéo dài".

Xã Mường Khương là địa bàn vùng cao, nhiều núi đá, mùa đông thường chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại. Khi nhiệt độ xuống thấp kéo dài, nguồn thức ăn tự nhiên khan hiếm, điều kiện chăn thả khó khăn, nguy cơ gia súc bị đói, rét, phát sinh dịch bệnh sẽ gia tăng. Vì vậy, việc chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn và thay đổi tập quán chăn nuôi có ý nghĩa sống còn đối với các hộ dân, nhất là những gia đình phụ thuộc nhiều vào chăn nuôi.

Cùng với sự chủ động của người dân, lực lượng khuyến nông xã đang tăng cường hướng dẫn các hộ thực hiện biện pháp phòng, chống đói, rét theo khoa học. Chị Lù Thị Doi - cán bộ khuyến nông xã Mường Khương chia sẻ: "Thời điểm giao mùa, chúng tôi hướng dẫn người dân dự trữ rơm rạ, trồng ngô dày, trồng cỏ làm thức ăn cho trâu, bò. Khi nhiệt độ xuống dưới 15oC, người dân cần đưa trâu, bò vào chuồng, che chắn giữ ấm, không chăn thả ngoài đồng".

Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân gia cố chuồng nuôi, hạn chế gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo và điều chỉnh chế độ chăm sóc khi nhiệt độ xuống thấp. Đối với những hộ còn duy trì hình thức chăn thả, việc chủ động đưa gia súc về nuôi nhốt trong những ngày rét đậm, rét hại được đặc biệt lưu ý.

Xã Mường Khương hiện có tổng đàn gia súc gần 11.000 con, gồm 590 con trâu, 350 con bò, 58 con ngựa và gần 10.000 con lợn. Với quy mô đàn vật nuôi lớn, công tác phòng, chống đói, rét được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế thiệt hại, duy trì sản xuất chăn nuôi.

Ông Đào Văn Chiến - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương cho biết: "Chúng tôi đã tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc thực hiện công tác phòng, chống rét cho cây trồng, đói, rét cho đàn gia súc và thủy sản. Trên cơ sở đó, các phòng, ban, đơn vị liên quan được giao rà soát tổng đàn vật nuôi, kiểm tra điều kiện chuồng trại, kịp thời hướng dẫn người dân khắc phục những hạn chế trong công tác chuẩn bị".

Đối với các hộ có chuồng trại chưa bảo đảm chống rét, địa phương vận động sửa chữa, gia cố; hướng dẫn những hộ chưa có chuồng xây dựng nơi nuôi nhốt phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh, thường xuyên theo dõi sức khỏe vật nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp mắc bệnh, ngăn dịch lây lan trên diện rộng.

Chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi trong giai đoạn giao mùa là giải pháp quan trọng. Sự vào cuộc của chính quyền, cán bộ chuyên môn cùng ý thức chủ động của người chăn nuôi sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, duy trì sản xuất và ổn định sinh kế của người dân.