Chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết

Chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động chăn nuôi trên cả nước cơ bản ổn định. Trong đó, đến cuối tháng 10-2026, tổng đàn lợn cả nước tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm tăng 3,5%; trong khi đàn bò giảm 1,4% và đàn trâu giảm 6,2%. Kết quả này cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu vật nuôi tiếp tục diễn ra, trong đó chăn nuôi lợn và gia cầm giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) Phan Văn Dũng, công ty đang theo dõi sát diễn biến thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dịp Tết. Dự kiến, nhu cầu đối với thực phẩm chế biến tăng khoảng 14%, thực phẩm tươi sống tăng khoảng 7%. Tuy nhiên, công ty không tập trung sản xuất toàn bộ lượng hàng Tết trong một thời điểm mà phân chia thành nhiều giai đoạn, liên tục cập nhật sức mua và đơn hàng của từng hệ thống phân phối.

Chăn nuôi trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định. Ảnh: PV

Trong khi đó, thực phẩm chế biến có thể chuẩn bị sớm hơn nhưng vẫn được phân bổ theo từng đợt nhằm hạn chế tồn kho, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Việc triển khai đặt hàng sớm cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong dự báo sức mua, xây dựng phương án cung ứng nguyên liệu và tổ chức sản xuất.

Tại Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm hằng tháng ở mức cao, với khoảng 19.890 tấn thịt lợn hơi, 6.630 tấn thịt gà, vịt, 5.520 tấn thủy sản tươi, đông lạnh, 5.520 tấn thực phẩm chế biến và khoảng 132 triệu quả trứng gia cầm. Vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu dùng được dự báo tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu này, thành phố đang phát huy lợi thế sản xuất tại chỗ, đồng thời duy trì kết nối với các tỉnh, thành phố nhằm bổ sung nguồn hàng khi cần thiết. Tính nay, tổng đàn lợn của Hà Nội ước đạt 1,243 triệu con, đàn gia cầm khoảng 38,4 triệu con, đàn bò hơn 107.000 con và đàn trâu khoảng 26.500 con. Với quy mô chăn nuôi hiện có, thành phố cơ bản tự chủ nguồn cung các mặt hàng chủ lực như thịt lợn, thịt gia cầm và trứng.

Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long (xã Dân Hòa) tập trung chăm sóc cung cấp một lượng lớn thịt ra thị trường. Ảnh: PV

Thực tế tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn cho thấy, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi đang góp phần nâng cao khả năng cung ứng, kiểm soát chất lượng và ổn định đầu ra. Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long (xã Dân Hòa) Nguyễn Trọng Long cho biết, đơn vị hiện duy trì quy mô đàn lợn từ 4.000 đến 5.000 con, trong đó khoảng 10% là lợn nái, còn lại là lợn thương phẩm. Hiện hợp tác xã đang tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, tăng cường phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm. Dự kiến, trong tháng Tết, đơn vị có thể cung cấp hàng trăm tấn thịt lợn hơi.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về nguồn cung, hoạt động chăn nuôi những tháng cuối năm đối mặt với không ít khó khăn. Giá lợn hơi biến động, sức mua có thời điểm giảm, chi phí thức ăn và các yếu tố đầu vào tạo áp lực lên hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trong bối cảnh người dân tập trung tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi để phục vụ thị trường Tết. Cuối năm cũng là thời điểm hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật và sản phẩm động vật gia tăng. Việc lưu thông vật nuôi giữa các địa phương nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, thời tiết chuyển mùa, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức đề kháng, khả năng sinh trưởng của đàn vật nuôi, nhất là đối với gia súc, gia cầm non.

Các địa phương tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn dịch bệnh trong thời điểm cuối năm. Ảnh: PV

Trước yêu cầu bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả nông sản; tăng cường phối hợp kết nối cung cầu, điều tiết nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nông, lâm, thủy sản thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Cùng với bảo đảm nguồn hàng, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, bảo quản sản phẩm động vật; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại. Đặc biệt, cần chú trọng kiểm tra các mặt hàng thực phẩm thiết yếu được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, kể cả hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và livestream.

Chăn nuôi quy mô lớn và an toàn sinh học góp phần giảm thiểu dịch bệnh bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Ảnh: PV

Theo Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn, để bảo đảm nguồn cung thực phẩm, duy trì đà tăng trưởng, các địa phương cần khuyến cáo người dân tổ chức chăn nuôi theo chuỗi, gắn sản xuất với xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Việc tái đàn phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, điều kiện chuồng trại và khả năng kiểm soát dịch bệnh, tránh phát triển nóng dẫn đến dư thừa nguồn cung hoặc gia tăng rủi ro trong sản xuất. Đặc biệt, các địa phương cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, tổ chức khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Các hộ, trang trại cần chủ động dự trữ thức ăn, tận dụng hợp lý nguồn phụ phẩm nông nghiệp, kiểm tra, gia cố chuồng trại, thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm vệ sinh môi trường và xử lý chất thải đúng quy định…

“Đối với Hà Nội, việc phát huy hiệu quả các chuỗi liên kết từ sản xuất, giết mổ, chế biến đến phân phối có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết. Cùng với duy trì sản xuất tại chỗ, thành phố cần tiếp tục kết nối với các tỉnh, thành phố để chủ động bổ sung nguồn hàng, đa dạng hóa sản phẩm, hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ khi nhu cầu tăng đột biến”-ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.

Việc tái đàn chăn nuôi cần gắn với tín hiệu thị trường, khâu giết mổ và phân phối được kiểm soát chặt chẽ, ngành chăn nuôi mới có thể vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.