Chủ động bảo vệ công trình hạ tầng giao thông, cầu yếu trước mưa lũ

Theo Cục Đường bộ, mưa lũ kết hợp với hoạt động xả lũ từ các hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn có thể làm mực nước sông, suối dâng cao.

Chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Từ đó gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở, xói lở và hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt tại các công trình cầu yếu.

Do vậy, Cục Đường bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hồ đập, nhà máy thủy điện để kịp thời nắm bắt kế hoạch, thời gian xả lũ.

Đồng thời cần xác định rõ đầu mối liên lạc, cơ chế chia sẻ thông tin nhằm chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Đặc biệt rà soát các đoạn đường, cầu yếu và những vị trí có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng mố, trụ, chân khay, tứ nón khi mưa lớn, nước lũ dâng cao hoặc có xả lũ từ thượng nguồn.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị phải kịp thời gia cố, sửa chữa những vị trí xung yếu, chuẩn bị phương án phân luồng, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi công trình không còn bảo đảm an toàn.

Tăng cường kiểm tra các cầu được xây dựng, đưa vào khai thác từ lâu, có kết cấu móng, trụ chưa áp dụng các giải pháp phổ biến hiện nay tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở.

Việc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, nhất là khi nước lũ dâng cao, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết.

Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn hoặc xói lở khu vực mố, trụ, phải kịp thời cảnh báo và tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với những cầu có tĩnh không lớn, trụ cao hoặc nằm trên các tuyến sông có lưu lượng nước lớn như cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cần chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra điều kiện khai thác.

Khi điều kiện an toàn không được bảo đảm, các đơn vị phải chủ động cảnh báo, phân luồng, hạn chế giao thông hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Bên cạnh đó phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.