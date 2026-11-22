Nông dân xã Bằng Thành chủ động nguồn thức ăn cho gia súc.

Mùa đông tại khu vực miền núi phía Bắc của tỉnh thường tiềm ẩn nhiều rủi ro do các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, thậm chí xuất hiện băng giá và sương muối. Những hình thái thời tiết cực đoan này tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.

Xác định phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi là nhiệm vụ cấp thiết, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất.

Để bảo vệ diện tích lúa, hoa màu trước tác động của sương muối và giá rét, người dân tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp. Trên các cánh đồng, bà con chủ động che phủ nilon cho diện tích mạ và rau màu, giữ ẩm gốc cây, bón bổ sung phân hữu cơ, phân kali nhằm tăng khả năng chống chịu của cây trồng.

Căn cứ dự báo khí tượng thủy văn, các địa phương cũng linh hoạt điều chỉnh lịch gieo trồng theo diễn biến thời tiết, hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Đối với chăn nuôi, việc chăm sóc, giữ ấm và bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn gia súc được các hộ đặc biệt quan tâm. Tại nhiều địa phương, tình trạng chăn thả tự do trong mùa đông từng bước được thay thế bằng hình thức nuôi nhốt tại chuồng.

Người dân chủ động dự trữ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh, gia cố chuồng trại, che chắn gió lùa để bảo vệ vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Người dân xã Hiệp Lực chăm sóc cây trồng vụ đông.

Tại xã Thượng Quan, một trong những địa bàn vùng cao có mùa đông khắc nghiệt, công tác phòng, chống đói, rét năm 2026 được triển khai ngay từ đầu mùa. Toàn xã hiện có 1.136 con trâu, bò, ngựa và 5.790 con lợn.

Thông qua hoạt động tuyên truyền thường xuyên của ban quản lý các thôn, nhận thức và ý thức chủ động bảo vệ đàn vật nuôi của người dân từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Thượng Quan, cho biết: Phòng chuyên môn đã tham mưu UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng thôn để trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn bà con kỹ thuật phòng, chống rét.

Cùng với các biện pháp giữ ấm, bảo đảm dinh dưỡng, công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa đông cũng được các địa phương chú trọng. Hoạt động tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học được đẩy mạnh; người dân được hướng dẫn thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Tại xã Thượng Quan, địa phương đã hoàn thành tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục... với tỷ lệ trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm, tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc.

Sự chủ động của chính quyền cơ sở cùng ý thức phòng, chống đói, rét của người dân đang tạo điều kiện để các địa phương vùng cao ứng phó hiệu quả hơn với diễn biến bất lợi của thời tiết.

Việc triển khai các giải pháp sát thực tế, phù hợp với điều kiện từng địa bàn giúp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại về kinh tế, giữ ổn định sản xuất và sinh kế cho người dân trong mùa đông.