Chủ động bảo vệ an ninh chính trị nội bộ từ sớm, từ xa

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị với các tổ chức quần chúng. Dự chương trình có PGS.TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh, chương trình sinh hoạt chuyên đề nhằm quán triệt sâu sắc và vận dụng những thông điệp cốt lõi, tư duy chiến lược về đối ngoại và an ninh quốc gia trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.

Để chuyển hóa nhận thức chiến lược thành hành động thiết thực, Đại tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu toàn thể CBCS, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ nghiêm túc lắng nghe, tập trung theo dõi và ghi chép đầy đủ những phân tích sâu sắc, những góc nhìn thực tiễn và thông điệp cốt lõi mà báo cáo viên truyền đạt; phải thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và vận dụng vào thực tiễn công tác tham mưu bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

PGS.TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề "Vận dụng những thông điệp cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri - La lần thứ 23 và liên hệ với thực tiễn công tác về tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới".

Đồng thời tích cực rèn luyện nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, vận dụng thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ba nhất” theo kế hoạch của Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ; chú trọng đổi mới tư duy nghiệp vụ, nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới.

“Chủ động, nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nhất là các vấn đề nảy sinh trong quá trình đổi mới, vận hành bộ máy hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp, biểu hiện "lợi ích nhóm", trục lợi trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các nghị quyết đột phá về y tế, giáo dục để kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp”, Cục trưởng Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh.

Các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên.

Song song với đó, cần chủ động rà soát, đánh giá các yếu tố tác động vào nội bộ để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, hạn chế, xóa bỏ điều kiện mà các loại đối tượng có thể lợi dụng để thâm nhập, phá hoại nội bộ, chiếm đoạt bí mật nhà nước.

Đồng chí Cục trưởng đề nghị CBCS thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tích cực học hỏi, tiên phong làm chủ công nghệ, bảo vệ không gian mạng và sự thật. Lực lượng trẻ (thanh niên, phụ nữ) phải là nòng cốt trong chuyển đổi số, tích cực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Thiếu tướng Hòa Quang Tưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo, CBCS Cục An ninh chính trị nội bộ đã nghe PGS.TS. Đặng Đình Quý truyền đạt báo cáo chuyên đề "Vận dụng những thông điệp cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri - La lần thứ 23 và liên hệ với thực tiễn công tác về tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới".

Báo cáo chuyên đề đã nêu những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri - La lần thứ 23, từ đó gợi mở những định hướng thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

Thiếu tướng Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị với các tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Qua đó củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, giúp CBCS, đoàn viên, hội viên Cục An ninh chính trị nội bộ nắm bắt, nhận diện rõ bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chủ động cụ thể hóa tư duy "bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa" vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới.

Tiếp theo chương trình, Thiếu tướng Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị với các tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Đại diện đoàn viên, hội viên đặt câu hỏi đối thoại với Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ.

Chương trình đối thoại diễn ra trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. CBCS đã phản ánh, kiến nghị những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc về công tác nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ, việc phân công, phân cấp nhiệm vụ và các vấn đề, tình huống cụ thể trong thực tiễn công tác.

Các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo đã hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ cụ thể, nhằm bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ được thống nhất, hiệu quả, đúng quy định.

Quang cảnh chương trình sinh hoạt chính trị.

Đây là dịp tăng cường kết nối giữa Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ với thế hệ trẻ và hội viên phụ nữ. Đảng uỷ lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ không chỉ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc mà còn định hướng, truyền cảm hứng và “giao nhiệm vụ” cho hai đoàn thể xung kích đảm nhận những khâu đột phá, việc mới, khó của đơn vị.