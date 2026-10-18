Chủ động bảo đảm hậu cần tại chỗ, nâng cao đời sống bộ đội

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn kiểm tra, chăm sóc giàn su su trong khu tăng gia sản xuất tập trung. Ảnh: Khúc Cường

Khắc phục khó khăn, duy trì tăng gia sản xuất

Đồn Biên phòng Mường Pồn được giao quản lý, bảo vệ 27,381km đường biên giới tiếp giáp Lào, với 7 mốc quốc giới và 4 cọc dấu. Xã Mường Pồn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Mường Mươn và xã Mường Pồn, gồm 17 bản trải dài từ các thung lũng đến những khu dân cư ven sườn núi, khe suối. Địa hình địa bàn chia cắt, khí hậu khắc nghiệt: mùa khô, gió phơn Tây Nam khiến đất nhanh mất độ ẩm; mùa mưa, nước suối dâng nhanh, gây trở ngại cho việc đi lại, vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Trước những trở ngại đó, Đồn Biên phòng Mường Pồn phải tính toán kỹ phương án tổ chức tăng gia, phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Những nơi ven suối, chân thung lũng thuận lợi hơn cho việc trồng rau nhưng diện tích hạn chế, cần chú trọng khả năng thoát nước. Trên các sườn dốc, đất dễ khô vào mùa nắng, trong khi mưa lớn có thể cuốn trôi lớp đất màu. Vì vậy, đơn vị chú trọng cải tạo đất, làm luống phù hợp, khơi rãnh thoát nước, giữ độ ẩm và bổ sung chất hữu cơ. Việc lựa chọn cây trồng, bố trí mùa vụ cũng được tính toán để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, duy trì nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày.

Trung tá Nguyễn Hữu Bang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Pồn cho biết: “Tăng gia sản xuất ở Mường Pồn gặp không ít trở ngại. Đơn vị phải khảo sát từng khu vực, tính hướng nắng, nguồn nước và khả năng thoát nước để bố trí cây trồng phù hợp. Rau ngắn ngày được gieo theo lứa; nơi đất dốc phải làm luống, khơi rãnh, bổ sung phân hữu cơ để hạn chế rửa trôi. Cán bộ, chiến sĩ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mùa này khắc phục cho mùa sau”.

Từ đặc điểm địa bàn và kinh nghiệm thực tế, đơn vị phân công cụ thể từng phần việc trong khu tăng gia. Sau giờ huấn luyện, tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ chăm sóc vườn rau, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng sau mưa. Trong những đợt nắng kéo dài, việc tưới nước, che chắn được tăng cường; trước mùa mưa, hệ thống rãnh thoát nước, mái che và chuồng trại được củng cố. Phân chuồng sau khi ủ hoai được sử dụng để cải tạo đất, rau được trồng gối vụ nhằm duy trì nguồn cung thực phẩm. Cách làm này góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Với phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, đơn vị phát huy nội lực, tận dụng công sức của cán bộ, chiến sĩ để tạo nguồn thực phẩm tại chỗ. Phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được gắn với hoạt động trồng rau, chăn nuôi và tổ chức bếp ăn. Cùng với đó, việc xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp được thực hiện từ những phần việc thiết thực như giữ gìn vệ sinh khu tăng gia, bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường sinh hoạt sạch sẽ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn gia cố chuồng trại, chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trước diễn biến bất thường của thời tiết. Ảnh: Khúc Cường

Bảo đảm bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội

Nhờ duy trì tăng gia sản xuất, công tác bảo đảm đời sống tại Đồn Biên phòng Mường Pồn đạt những kết quả cụ thể. Trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu hoạch hơn 4 tấn rau xanh, đạt 97,4% kế hoạch; cùng với đó là hơn 500kg thịt lợn và khoảng 300kg thịt gia súc, gia cầm. Giá trị sản phẩm tăng gia đưa vào bữa ăn đạt 2.000 đồng/người/ngày. Nguồn thực phẩm tại chỗ góp phần giúp đơn vị duy trì đủ định lượng, bảo đảm ba bữa ăn nóng mỗi ngày, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với việc cải thiện chất lượng bữa ăn, công tác tăng gia sản xuất góp phần chăm lo sức khỏe bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ duy trì khả năng cơ động, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông khó khăn. Tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị đạt trên 98,5%, góp phần bảo đảm lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc và sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất.

Đại úy Khúc Văn Cường, Đội trưởng Vũ trang chia sẻ: “Đội Vũ trang thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới nên công tác tăng gia phải được tổ chức khoa học, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Sau mỗi ca công tác, các tổ phân công người chăm sóc vườn rau, chuồng nuôi; khi có nhiệm vụ đột xuất, lực lượng còn lại vẫn duy trì những khâu thiết yếu. Chăm đất, chăm cây cũng là cách rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức và ý thức tiết kiệm của mỗi quân nhân”.

Với những chiến sĩ trẻ, tăng gia sản xuất còn là dịp để rèn luyện ý thức trách nhiệm và hiểu rõ hơn giá trị của lao động tập thể. Hạ sĩ Vàng A Thống, chiến sĩ Đội Vũ trang bộc bạch: “Mỗi lần đi tuần tra về, nhìn luống rau mình chăm đã đến lứa, anh em đều thấy vui. Trồng rau ở đây không dễ, có hôm vừa gieo xong thì mưa lớn, có đợt nắng kéo dài làm đất khô nhanh, nhưng mọi người lại cùng nhau làm lại. Qua công việc này, tôi hiểu rằng mỗi bữa ăn của bộ đội đều có công sức, sự tiết kiệm và tinh thần tự lực của từng người”.

Để duy trì kết quả tăng gia, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và kịp thời khắc phục những thiệt hại do thời tiết. Sau những trận mưa lớn, các luống rau bị hư hỏng được khôi phục, cây trồng được gieo bổ sung; chuồng trại, mái che được kiểm tra, gia cố khi cần thiết. Việc bố trí công việc phù hợp với lịch huấn luyện và nhiệm vụ chuyên môn giúp đơn vị duy trì hoạt động sản xuất, đồng thời rèn luyện cho bộ đội tác phong khoa học, ý thức tiết kiệm và tinh thần trách nhiệm.

Kinh nghiệm tích lũy trong quá trình tăng gia cũng được cán bộ, chiến sĩ vận dụng khi tham gia giúp nhân dân phát triển sản xuất. Năm 2026, Đồn Biên phòng Mường Pồn cử 25 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà con bản Huổi Un đào 2.690 hố trồng cà phê; tổ chức 22 ngày công, với 155 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân lao động, sản xuất. Trên cơ sở kinh nghiệm cải tạo đất, lựa chọn cây trồng và tổ chức chăm sóc, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân áp dụng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sinh kế và củng cố tình đoàn kết quân dân.

Chủ động bảo đảm hậu cần tại chỗ giúp Đồn Biên phòng Mường Pồn từng bước khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, cải thiện bữa ăn và chăm lo sức khỏe bộ đội. Những kết quả đạt được từ tăng gia sản xuất, chăn nuôi còn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Đây là một trong những điều kiện góp phần giúp đơn vị duy trì quân số khỏe, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời phối hợp với địa phương chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.