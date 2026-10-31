Chủ động bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ

Công ty được giao quản lý, bảo trì 39 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 992,93 km và 3 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 196 km. Từ đầu năm đến nay, đơn vị thường xuyên triển khai các hoạt động quản lý hành lang an toàn đường bộ; phát quang cây cỏ, khơi thông dòng chảy, nạo vét rãnh thoát nước, vá ổ gà, lấp hố sụt lún và xử lý kịp thời các vị trí hư hỏng phát sinh.

Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng bố trí nhân lực triển khai thi công xếp đá rọ tại Km 157+800 trên tuyến Quốc lộ 34.

Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết phức tạp, Công ty chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và xử lý các sự cố phát sinh, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, duy trì việc lưu thông trên các tuyến được giao quản lý. Chú trọng công tác tuần đường, kiểm tra hiện trạng, kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng; tăng cường duy tu, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước, biển báo hiệu và các công trình phụ trợ. Công tác bảo trì được ưu tiên tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, Công ty tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có các công trình khắc phục hậu quả thiên tai và công trình đột xuất. Công tác tổ chức thi công, nhân lực, phương tiện được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn. Việc quản lý, sử dụng vật tư, vật liệu được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, góp phần kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả nguồn vốn bảo trì.

Tính đến hết tháng 10/2026, Công ty đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng; đóng góp hơn 300 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.