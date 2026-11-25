Tại thực địa, đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công, lắp đặt khán đài, khu trưng bày và công tác chuẩn bị nơi ăn, ở cho các lực lượng phục vụ, tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đại tá Bùi Xuân Ninh kiểm tra công tác bảo đảm nơi ở cho lực lượng phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đoàn công tác Cục Doanh trại kiểm tra tiến độ thi công, lắp đặt khán đài.

Qua kiểm tra cho thấy, lực lượng thi công cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng; cấu kiện lắp đặt đáp ứng yêu cầu thiết kế; vật tư, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Công trình khán đài đã hoàn thành thử tải tĩnh, đang tiến hành thử tải động để kiểm tra, đánh giá khả năng chịu lực và bảo đảm an toàn.

Đối với công tác bảo đảm doanh trại, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động bố trí, sắp xếp lại nơi ở, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, bảo đảm chỗ ở cho khoảng 1.100 người. Cảnh quan môi trường được củng cố; các công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước được cải tạo, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các lực lượng.

Đoàn công tác kiểm tra thi công, lắp đặt tại khu trưng bày.

Đại tá Bùi Xuân Ninh phát biểu kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Xuân Ninh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục theo thời gian đã hiệp đồng; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công, sử dụng điện và phòng, chống cháy, nổ. Đồng thời, khẩn trương khắc phục những nội dung đoàn công tác đã chỉ ra. Các đơn vị phải chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị trực vận hành, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra triển lãm.