Chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 4

Hà Nội thông xe kỹ thuật dịp 10/10, đoạn đường song hành Vành đai 4 dài khoảng 15 km, từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long.

Từ ngày 10/10/2026, TP Hà Nội tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thông xe kỹ thuật đoạn đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, từ đê Hữu Hồng (khu vực cầu Hồng Hà, Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200).

Cụ thể, tại đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 2.1, các phương tiện được lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Tại năm nút giao, gồm đường ven kênh Đan Hoài, đường Hạ Mỗ-Tân Hội, đường Tân Hội, Quốc lộ 32 và đường tỉnh 422, giao thông được tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu.

Đối với vị trí giao cắt với đê Tả Đáy tại Km27+400, cơ quan chức năng tổ chức rào chắn hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi hai đường song hành. Phương tiện lưu thông theo hướng đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất để tiếp tục hành trình.

Tại khu vực kết nối với Đại lộ Thăng Long, ô tô có thể lựa chọn đi theo nhánh ra đường gom Đại lộ Thăng Long hoặc rẽ phải theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản. Xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040, đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom Đại lộ Thăng Long.

Đoạn tuyến thuộc gói thầu số 09/TP2-XL, từ Km14+850, khu vực đê Hữu Hồng đến Km29+200 tại nút giao Đại lộ Thăng Long đã cơ bản hoàn tất các hạng mục chính.

Có mặt cùng tổ công tác Đội CSGT số 9 tại khu vực xã Ô Diên, phóng viên ghi nhận cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các nút giao, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo phương án tổ chức giao thông mới. Việc bố trí lực lượng tại các vị trí này góp phần giúp người tham gia giao thông nhận biết hướng lưu thông, hạn chế những tình huống đi sai đường, ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và các phương tiện khác.

Cán bộ Đội CSGT số 9 ứng trực làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực vừa tạm thông xe kỹ thuật.

Tuy nhiên, do phương án phân luồng mới được triển khai, một số người dân vẫn giữ thói quen di chuyển theo lộ trình cũ, dẫn đến đi không đúng chiều trên tuyến đường một chiều.

Phát hiện những trường hợp này, lực lượng CSGT nhanh chóng nhắc nhở, hướng dẫn người dân di chuyển đúng hướng quy định.

Các phương tiện di chuyển qua một nút giao thông trên tuyến.

Người dân đi theo hướng dẫn của CSGT.

Thực tế trên cho thấy khi phương án tổ chức giao thông có sự thay đổi, việc bố trí lực lượng trực tiếp hướng dẫn tại các nút giao có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT cần thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình lưu thông để hướng dẫn, xử lý phù hợp, bảo đảm giao thông được duy trì ổn định.

Chia sẻ về giao thông trên tuyến, ông Nguyễn Văn Nam (trú tại Hà Nội) cho biết, người dân rất phấn khởi sau khi Vành đai 4 được thông xe kỹ thuật tạm thời một số đoạn tuyến. Đường rộng giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, việc tổ chức giao thông theo phương án mới đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát, cập nhật hướng đi để tránh di chuyển theo thói quen cũ. Việc còn thiếu hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông cũng là một nguyên nhân khiến người dân di chuyển chưa đúng trên tuyến. Khi được lực lượng CSGT trực tiếp hướng dẫn tại các nút giao, người dân có thể nhận biết rõ hơn hướng lưu thông, qua đó chủ động điều chỉnh lộ trình và chấp hành đúng quy định.

CSGT hướng dẫn người dân đi đúng chiều đường.

Thời gian tới, Đội CSGT số 9 sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cơ sở tăng cường tuần tra, hướng dẫn, điều tiết phương tiện và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường song hành Vành đai 4.

Mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, đi đúng chiều đường, đúng hướng lưu thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông suốt.