Chủ động bảo đảm an toàn công trình và giao thông mùa lũ

Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản số 14629/BXD-VT&ATGT gửi các Cục chuyên ngành, Sở Xây dựng các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về việc chủ động ứng phó với tình hình lũ trên các tuyến sông. Văn bản được ban hành nhằm triển khai thực hiện Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 16/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi đang lên nhanh, mực nước lúc 7 giờ ngày 16/9/2026 đạt 13,83m, vượt mức báo động 3 là 0,83m và dự báo tiếp tục lên trên báo động 3 khoảng 3m. Đồng thời, một số tuyến sông tại các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3.

Trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 16/9 đến 8 giờ ngày 17/9), khu vực Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm đạt mức cao như Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 238,0mm; Hoài Đức (Hà Nội) 185,0mm; Gia Viễn (Ninh Bình) 173,0mm.

Dự báo trong ngày và đêm 17/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ với lượng mưa phổ biến 50 - 90mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cục bộ cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ, kèm khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 18/9, mưa lớn tại các khu vực này bắt đầu có xu hướng giảm dần. Mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở Cấp 1.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Ảnh minh hoạ

Để bảo đảm an toàn, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tập trung triển khai các biện pháp ứng phó trọng tâm:

Thứ nhất, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn tuyệt đối cho các công trình.

Thứ hai, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Các đơn vị kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan; đồng thời chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Thứ ba, chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại các khu neo đậu, cửa sông, cửa biển, luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ. Rà soát, kiểm tra và yêu cầu các phương tiện không neo đậu tại khu vực gần các công trình vượt sông; thường xuyên theo dõi tình hình, nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Thứ tư, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác trực ban 24/24 giờ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và chính quyền các địa phương cần chủ động phòng ngừa tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc khi mưa lớn kéo dài.