Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ảnh minh họa: Văn Dũng - TTXVN

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có công điện số 21/CĐ-TL-ATĐ đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng ngừa ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn.

Để chủ động ứng phó, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố; các ban quản lý dự án, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và cấp nước sạch nông thôn theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, mưa, lũ; tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn công trình, nhất là các công trình trọng điểm, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các địa phương, đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công trình thủy lợi đang thi công, công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị thi công. Đối với các hồ chứa đang khai thác bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, cần có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước; tổ chức cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế người và phương tiện qua lại, bố trí lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cục cũng yêu cầu các địa phương khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và xây dựng phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa cũng như năng lực tiêu úng của công trình thủy lợi. Các đơn vị cần chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với dự báo mưa để giảm thiểu nguy cơ ngập úng. Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng, phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, ưu tiên khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao và các vùng trũng, thấp.

Đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đến thời điểm được phép tích nước, cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện tích nước phù hợp với dự báo mưa, bảo đảm tích trữ lượng nước cao nhất có thể để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới. Đồng thời, xây dựng các kịch bản vận hành trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công điện đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đối với hồ chứa có cửa van xả lũ, các đơn vị quản lý cần chủ động xây dựng kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn vùng hạ du; thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho người dân trước khi hồ xả lũ. Đồng thời, có giải pháp bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa mới phát sinh hư hỏng trong những đợt mưa lũ vừa qua và các hồ có nguy cơ xảy ra sự cố.

Để phòng ngừa nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, các đơn vị cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải pháp thu gom, trữ và xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch; sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để dự phòng khi xảy ra sự cố.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống bất thường ngay từ giờ đầu và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình và việc vận hành công trình thủy lợi phục vụ phòng, chống ngập lụt, úng về Cục để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 18/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 80 mm trong 3 giờ.

Đáng chú ý, từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Tổng lượng mưa từ chiều 19/11 đến đêm 21/11 phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.