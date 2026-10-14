Chủ động bảo đảm an toàn các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 trong mùa mưa bão 2026

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hiện tượng ENSO được nhận định tiếp tục ở trạng thái El Niño, với xác suất đạt cường độ rất mạnh lên tới 95%. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông trong những tháng cuối năm dự báo thấp hơn mức trung bình nhiều năm, với khoảng 4,5 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền; khu vực Trung Bộ và phía Nam là những vùng chịu ảnh hưởng chính

Những diễn biến khí tượng thủy văn này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, vận hành hồ chứa, điều tiết nguồn nước và bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2026.

Biểu đồ dự báo lưu lượng về hồ các hồ chứa từ tháng 9-12/2026.

Theo dự báo, từ tháng 9 đến hết tháng 11/2026, lưu lượng dòng chảy trung bình tháng về hồ Buôn Tua Srah dao động trong khoảng 65-130 m³/s. Đối với các hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3, lưu lượng dòng chảy trung bình tháng dự kiến đạt khoảng 130-285 m³/s. Từ tháng 12/2026, dòng chảy về hồ Buôn Tua Srah được dự báo giảm dần; trong khi đó, lưu lượng về hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3 tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết nửa đầu tháng 12 trước khi giảm.

Chủ động các giải pháp, bảo đảm thiết bị sẵn sàng vận hành

Trước những thách thức về nguồn nước và yêu cầu vận hành hệ thống điện, Công ty đã chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các tổ máy sẵn sàng vận hành theo huy động của cấp điều độ có thẩm quyền. Việc duy trì độ khả dụng của tổ máy được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước, hạn chế nguy cơ phải xả tràn do tổ máy không sẵn sàng vận hành.

Sửa chữa bảo dưỡng trạm phân phối 220-110kV Buôn Kuốp.

Cùng với đó, các phân xưởng vận hành thực hiện nghiêm quy trình vận hành, tăng cường theo dõi, kiểm tra và giám sát tình trạng thiết bị. Những dấu hiệu bất thường được kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần duy trì các tổ máy trong trạng thái sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả.

Công tác vận hành các hồ chứa cũng cần được triển khai đồng bộ với việc theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, lưu lượng nước về hồ và các yêu cầu điều tiết theo quy trình vận hành được phê duyệt, qua đó chủ động ứng phó với những tình huống bất lợi có thể phát sinh trong mùa mưa bão.

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật và vận hành, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong bối cảnh điều kiện thủy văn còn nhiều thách thức. Đến thời điểm báo cáo, sản lượng điện đạt 1.394,58 triệu kWh, tương đương 50,31% kế hoạch năm được giao là 2.772 triệu kWh.

Trực ca nhân viên vận hành.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, gồm tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ điện tự dùng và hệ số khả dụng, được báo cáo đạt và vượt kế hoạch giao. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và bảo đảm độ tin cậy của các tổ máy. Khí tượng Thủy văn

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, thủy văn; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành hồ chứa và nhà máy điện. Đồng thời, đơn vị tập trung khai thác hiệu quả nguồn nước, bảo đảm an toàn công trình đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do Tổng công ty Phát điện 3 giao.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ trong toàn đơn vị, Công ty hướng tới mục tiêu vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các hồ chứa và nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3 trong mùa mưa bão năm 2026.