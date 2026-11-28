Đánh giá của Công an thành phố, thời gian trước, trong và sau Tết luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tại các địa bàn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp và có tốc độ đô thị hóa nhanh. Vì vậy, việc chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mới đây, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo công an các phường, nhất là các phường ở khu vực trung tâm thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rà soát, đánh giá địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không để hình thành các vụ việc phức tạp kéo dài.

Để đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027, Công an Đồng Nai cần tiếp tục triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với những loại tội phạm thường nổi lên vào dịp cuối năm như: tội phạm đường phố, trộm cắp tài sản, ma túy, “tín dụng đen” và tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng. Trong đó, cần tiếp tục xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, không để bị động, bất ngờ trước những tình huống phức tạp. Việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, bảo đảm ANTT không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả trước, trong và sau Tết. Đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng hiệu quả các mô hình tự quản như: Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng…

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh, tập trung cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, hoạt động “tín dụng đen” và tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, cần đề cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo đặt vé máy bay, tàu xe, phòng khách sạn, tour du lịch giá rẻ trên mạng xã hội; không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền khi chưa xác minh rõ độ tin cậy của các tổ chức, cá nhân giao dịch…

Có thể thấy, để giữ vững ANTT trong dịp cuối năm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các cấp, ngành, địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Trong đó, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, tinh thần chủ động phòng ngừa và trách nhiệm tham gia bảo đảm ANTT của mỗi người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết an vui.