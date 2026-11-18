Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: Cùng với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, vùng trời, vùng biển và lợi ích quốc gia trên các địa bàn truyền thống, Việt Nam cần chủ động nhận diện, quản lý, kiểm soát và bảo vệ các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới. Yêu cầu đặt ra là bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia, dân tộc trên tất cả các không gian có liên quan. Đây vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tư duy, quan điểm và những yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Việc nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn; góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ, thách thức an ninh, không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá, PGS, TS Nguyễn Quang Chiến, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an đồng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trên các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới. Các ý kiến thảo luận góp phần nhận diện đầy đủ hơn các nguy cơ, thách thức an ninh mới, đồng thời bổ sung luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tham mưu hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc nhận diện những biến động của môi trường an ninh quốc tế, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và yêu cầu hoàn thiện thể chế bảo đảm an ninh quốc gia trên các không gian chiến lược mới; bảo đảm an ninh không gian biển, đại dương và các hạ tầng chiến lược dưới đáy biển; bảo đảm an ninh trên các không gian ngầm, không gian vũ trụ và vùng trời tầm thấp; đổi mới tư duy quốc phòng, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên các không gian chiến lược mới...