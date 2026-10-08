Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc

Đại tá Nguyễn Văn Tăng kiểm tra thực tế tại nơi diễn ra sựu kiện

Diễn đàn Tư pháp ASEAN- Trung Quốc lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. Diễn đàn dự kiến có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu đến từ Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc, 12 đại biểu thuộc các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng gần 50 đại biểu trong nước.

Với quy mô và tính chất quốc tế, là sự kiện đối ngoại quan trọng, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT, huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hoạt động của Diễn đàn.

Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm tổ chức sự kiện, nơi lưu trú của đại biểu và các tuyến đường trọng điểm, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị. Các phương án bảo vệ, dẫn đoàn, phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống phát sinh đã được xây dựng chi tiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Để bảo đảm công tác bảo vệ đạt hiệu quả cao nhất, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các phương án đã xây dựng; xác định rõ nhiệm vụ, địa bàn, lực lượng và trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, không để xảy ra sơ suất, bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Tăng cùng đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT phục vụ Diễn đàn. Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã báo cáo tiến độ triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn giao thông; công tác dẫn, đón các đoàn đại biểu; phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm; bảo vệ địa điểm tổ chức, nơi lưu trú của đại biểu; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng để chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp có thể phát sinh, ảnh hưởng đến hoạt động của Diễn đàn. Lãnh đạo Công an thành phố cũng yêu cầu các lực lượng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, duy trì chế độ trực chỉ huy, trực chiến nghiêm túc; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống đột xuất, bảo đảm mọi hoạt động của Diễn đàn diễn ra thông suốt, an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng khẳng định, Diễn đàn không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng trong lĩnh vực tư pháp mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đến bạn bè quốc tế. Vì vậy, các đơn vị cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các phương án đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu và các hoạt động của Diễn đàn.

X.SƠN