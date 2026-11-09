Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến tàu quốc tế đến Khánh Hòa

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bảo đảm an ninh, an toàn Biên đội tàu Hải quân Liên bang Nga tại cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Văn Tân

Bảo đảm an toàn các chuyến thăm hữu nghị

Từ đầu năm 2026 đến nay, cảng quốc tế Cam Ranh đã đón 6 lượt tàu quân sự nước ngoài cùng 1.221 sĩ quan, thủy thủ đến thăm, giao lưu tại Khánh Hòa. Mỗi chuyến thăm đều có chương trình hoạt động cụ thể, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương án bảo vệ và phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Cuối tháng 7/2026, Biên đội tàu Hải quân Liên bang Nga do Đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm Chỉ huy trưởng đã có chuyến thăm, giao lưu tại Khánh Hòa. Hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Ngay khi tiếp nhận thông tin về chuyến thăm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu, thủy thủ đoàn; kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: "Đối với các chuyến thăm của tàu quân sự nước ngoài, đơn vị xây dựng phương án bảo vệ, đơn vị xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm các hoạt động của tàu và thủy thủ đoàn diễn ra theo chương trình đã thống nhất. Các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, đúng thẩm quyền, tuân thủ pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Cảng vụ, kiểm dịch y tế, cơ quan ngoại vụ và các lực lượng liên quan trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, thống nhất phương án và xử lý những vấn đề phát sinh. Việc phân định rõ trách nhiệm và duy trì phối hợp trong suốt thời gian tàu lưu lại trên địa bàn giúp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, nhịp nhàng. Tại khu vực tàu neo đậu, cán bộ Biên phòng duy trì công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phương tiện và kiểm soát hoạt động ra vào cảng. Các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải, đơn vị cung ứng hậu cần được tạo điều kiện hoạt động theo quy định, đáp ứng yêu cầu phục vụ tàu và chương trình chuyến thăm".

Bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của tàu quân sự nước ngoài là nhiệm vụ gắn với công tác đối ngoại quốc phòng, đòi hỏi cán bộ thực hiện nhiệm vụ nắm vững quy định, giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phối hợp kịp thời với các lực lượng. Sự chủ động trong chuẩn bị, tổ chức lực lượng và hiệp đồng xử lý tình huống là cơ sở để các hoạt động giao lưu diễn ra thuận lợi, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thân thiện.

Tạo thuận lợi cho du khách, giữ vững an ninh cửa khẩu

Cùng với phục vụ các chuyến thăm hữu nghị, nhiệm vụ đón tàu du lịch quốc tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu cảng biển. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 43 chuyến tàu du lịch quốc tế, đưa 70.219 lượt thuyền viên, du khách lên bờ tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách quốc tế đến bằng đường biển góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, mở rộng cơ hội giới thiệu cảnh quan, văn hóa và con người Khánh Hòa. Để phát huy tiềm năng ấy, việc bảo đảm an ninh, an toàn cần gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách quốc tế đến tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Tân

Đặc thù của tàu du lịch biển là số lượng hành khách lớn, trong khi thời gian neo đậu và lịch trình tham quan thường có giới hạn. Nếu thủ tục được chuẩn bị chu đáo và giải quyết nhanh chóng, chính xác, du khách sẽ có thêm thời gian trải nghiệm tại địa phương; doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong tổ chức đón khách theo kế hoạch. Trước khi tàu cập cảng, cán bộ Biên phòng chủ động nắm lịch trình, trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan, bố trí lực lượng và rà soát hồ sơ. Phần mềm quản lý thuyền viên và hệ thống thủ tục biên phòng điện tử cảng biển được sử dụng để tiếp nhận, xử lý thông tin; kiểm tra, đối chiếu danh sách hành khách theo quy định. Việc chuẩn bị sớm giúp lực lượng chức năng có điều kiện kiểm tra hồ sơ, nắm thông tin cần thiết và tổ chức giải quyết thủ tục khi tàu đến. Đây cũng là cơ sở để rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách, trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu cảng biển.

Thượng tá Đặng Đình Đông, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đơn vị chủ động thực hiện thủ tục trên môi trường số, bảo đảm nhanh chóng, chặt chẽ về nghiệp vụ. Khi tàu cập cảng, danh sách hành khách đã được kiểm tra, đối chiếu trước đó. Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian giải quyết thủ tục cho khách lên bờ có thể chỉ mất 3-5 phút. Việc chuẩn bị từ sớm giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho các đoàn khách tham quan trong ngày".

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính cần đi đôi với nâng cao trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ. Mỗi khâu kiểm tra, đối chiếu cần được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định để hạn chế sai sót, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và giữ vững an ninh, trật tự khu vực cảng.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế biển và mở rộng hợp tác quốc tế của địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu cảng biển. Thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm các chuyến thăm hữu nghị và hoạt động du lịch quốc tế diễn ra an toàn, thuận lợi, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến thân thiện, tin cậy.