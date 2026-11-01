Chủ doanh nghiệp giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đổ thải trái phép

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VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Bùi Văn Bình (SN 1962, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong) cùng bốn bị can trong vụ án liên quan đến sai phạm kế toán và xử lý chất thải tại Hải Phòng.

Theo đó, trong vụ án này, bị can Bùi Văn Bình bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”. Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố còn có bị can Bùi Đức Huy (con trai bị can Bình), bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế và kinh doanh phế liệu. Đây là doanh nghiệp có ba cổ đông đều là người trong gia đình bị can Bùi Văn Bình.

Trong đó, bị can Bình sở hữu 98,436% vốn điều lệ, hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy mỗi người sở hữu 0,782%. Bị can Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty. Cả Linh và Huy đều giữ chức Phó Giám đốc.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bị can Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Liên quan hành vi này, Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng Phòng kế toán và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ công ty, cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại một sai phạm khác, bị can Bình và con trai Bùi Đức Huy bị cáo buộc thống nhất việc chuyển giao chất thải rắn thông thường, được gọi là "cát cháy", cho doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý.

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Tân Thuận Phong đã chuyển giao hơn 2.663 tấn "cát cháy" đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận. Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung, người quản lý, điều hành hai doanh nghiệp này, chỉ đạo sử dụng hơn 1.678 tấn trộn với bùn thải làm gạch tuynel. Gần 985 tấn còn lại được dùng chôn lấp, san nền trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Theo đó, các bị can: Bùi Văn Bình, Bùi Đức Huy và Bùi Đình Chung cùng bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cũng theo cơ quan tố tụng, sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, bị can Bùi Văn Bình gọi điện bảo con gái Bùi Thùy Linh thu xếp tiền đưa cho bà Trần Thị Giáng Hương, vợ hai của Bình "để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm cho Bình".

Từ ý kiến của cha, Linh đã vay mượn bạn bè, thế chấp tài sản để vay ngân hàng, sử dụng số ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ, cáo trạng nêu. Sau đó, Linh ba lần giao cho bà Hương tổng cộng 21,34 tỷ đồng và 1,2 triệu USD, quy đổi tương đương hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nhận được số tiền lớn từ con gái chồng, bà Hương gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục hậu quả cho Bình. Tuy nhiên, do chưa thực hiện được việc khắc phục, bà Hương sử dụng số tiền này để gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.

Sau đó, Linh đề nghị bà Hương giao lại tiền để mình chủ động liên hệ thực hiện việc khắc phục hậu quả cho cha, tuy nhiên việc giao lại tiền chưa được thực hiện ngay sau đó, bà Hương đưa ra lý do trì hoãn vì lo sợ bà Linh có thể bị lừa mất tiền.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Linh và bà Hương đã thống nhất nhận thức về việc khắc phục hậu quả hành vi phạm tội của ông Bình. Bà Hương sau đó đã chủ động nộp cho cơ quan điều tra 960.000 USD và hơn 27,45 tỷ đồng, tổng cộng quy đổi khoảng 52,79 tỷ đồng.

Theo đó, CQĐT xác định bà Trần Thị Giáng Hương không có động cơ chiếm đoạt số tiền trên nên không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, hành vi của Bùi Thùy Linh và bà Trần Thị Giáng Hương không có dấu hiệu cấu thành tội đưa hối lộ.