Đây là nhận định của Trưởng ban Quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Argentina Marcelo Rodriguez khi trả lời TTXVN về vai trò Chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam.

Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, tại Hà Nội, ngày 27/11/2026. (Ảnh: HOÀNG HÀ)

Ông Marcelo Rodriguez cho rằng, những kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là một hình mẫu tham khảo đối với nhiều nước Mỹ Latin. Trưởng ban Quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Argentina nhấn mạnh vai trò trung tâm và có ý nghĩa then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông, cần nhìn nhận đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng mới có thể hiểu được những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trước hết ở năng lực hoạch định chiến lược, đánh giá quá trình triển khai các kế hoạch và điều chỉnh chính sách trên cơ sở tổng kết thực tiễn. Đặc biệt, việc xây dựng mô hình phát triển phù hợp với nền tảng văn hóa và điều kiện cụ thể của Việt Nam là một yếu tố quan trọng giúp đất nước vượt qua thách thức và đạt được các mục tiêu phát triển.

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil-Việt Nam Pedro de Oliveira cũng cho rằng, việc Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ nhà APEC 2027 là cơ hội chiến lược để đất nước phát huy vai trò và vị thế tại khu vực, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế, hiện đại hóa hạ tầng và mở rộng hội nhập quốc tế. Ông Pedro de Oliveira nhận định, một trong những lợi thế nổi bật của Việt Nam là khả năng phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa các nước lớn, qua đó thúc đẩy hợp tác, đối thoại và chủ nghĩa đa phương. APEC 2027 sẽ tạo điều kiện để Việt Nam quảng bá quan điểm về hợp tác và liên kết khu vực, đồng thời tăng cường quan hệ song phương thông qua các cuộc tiếp xúc và hội nghị cấp cao bên lề sự kiện.

Ông Pedro de Oliveira cho rằng APEC 2027 cũng là cơ hội tốt để Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài. Sự chú ý của cộng đồng quốc tế dành cho APEC 2027 sẽ giúp Việt Nam giới thiệu môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực có trình độ và nền tảng kinh tế ổn định tới các nhà đầu tư toàn cầu.

Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh quốc tế tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, Tiến sĩ khoa học chính trị Maxim Kazanin khẳng định, chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” do Việt Nam đề xuất cho Năm APEC 2027 là thông điệp chính trị và kinh tế rất quan trọng đối với các nền kinh tế thành viên APEC và thế giới. Chủ đề của Năm APEC 2027 chính là câu trả lời cho những vấn đề thời đại mà thế giới đối mặt.

Trong khi đó, trong bài viết mới đây, trang thông tin thương mại của Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ nhà APEC 2027 không chỉ là cơ hội quan trọng để Việt Nam tham gia công tác quản trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương và định hình chương trình nghị sự hợp tác, mà còn tạo thêm động lực mới nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển hài hòa của các nền kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo bài viết, đối với các doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi sự kiện diễn ra trong năm 2027 mở ra cơ hội để các doanh nghiệp kết nối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tiếp cận nguồn lực từ chuỗi cung ứng công nghiệp xuyên quốc gia, hội nhập sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực.