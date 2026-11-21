Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 20/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 1/3/2027.

BỔ SUNG, HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,19 % tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Một là, đã rà soát dự thảo Luật để bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hai là, bổ sung, hoàn thiện quy định của dự thảo Luật và nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành luật để xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Cụ thể, điều 18 quy định, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình. Đối với các bộ phận của công trình, bộ phận phương tiện giao thông bị che khuất thì phải nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo… Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông. Chỉ được đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng sau khi đã nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được thẩm định, thẩm duyệt.

Ba là, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bốn là, bổ sung vào dự thảo Luật quy định về giải pháp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay.

Năm là, rà soát, hoàn thiện quy định của dự thảo Luật về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính để không bị vướng mắc, bất cập khi tổ chức thực hiện và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung, kỹ thuật của dự thảo Luật.

Ngoài ra, quy định không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình và cá nhân đã bị tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động sau khi Luật này có hiệu lực thi hành.

NÂNG MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA LÊN 3 TỶ ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC

Cũng trong chiều 20/11, với tỷ lệ 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Luật này gồm 6 Chương, 131 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028 (trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này).

Theo đó, chỉ quy định thời hiệu xử phạt 03 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 03 tỷ đồng đối với tổ chức chỉ trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố (Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có quy định giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung).

Ngoài ra, bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo cũng chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế.

Chỉnh lý không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính...