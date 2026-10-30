Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đến cùng với sai phạm trong thực hiện dự án
Sáng 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị cần bảo vệ quyền lợi người mua nhà chặt chẽ hơn, theo hướng buộc chủ đầu tư chịu trách nhiệm đến cùng về hậu quả do mình gây ra theo cơ chế thu hồi khoản lợi bất hợp pháp, không để chủ đầu tư tiếp tục hưởng lợi từ những căn hộ vi phạm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-dau-tu-phai-chiu-trach-nhiem-den-cung-voi-sai-pham-trong-thuc-hien-du-an-10441225.html