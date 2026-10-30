Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đến cùng với sai phạm trong thực hiện dự án

Tại 12 dự án do Tập đoàn Mường Thanh đầu tư trên địa bàn Hà Nội từng mở ra cơ hội an cư cho hàng chục nghìn gia đình, nay lại gắn với câu chuyện kéo dài về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và những quyền lợi chưa được giải quyết. Xử lý sai phạm vì thế không chỉ là lập lại kỷ cương quản lý đô thị, mà còn phải tìm lời giải thấu đáo để người dân có thể tiếp tục yên tâm sinh sống ổn định và hợp pháp.