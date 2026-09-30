Chủ đầu tư nhắc nhở nhà thầu chậm thi công mở rộng QL46 Nghệ An

Ban QLDA 85 (chủ đầu tư) vừa gửi văn bản yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo chủ đầu tư, dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Thi công cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn (Ảnh: Văn Thanh, chụp tháng 7/2026).

Thời gian qua, mặc dù chủ đầu tư đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiện trường, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, song, đến nay, tiến độ thi công chậm, sản lượng của dự án mới đạt gần 77% giá trị hợp đồng.

Khối lượng còn lại của các hạng mục chính gồm: rãnh thoát nước, bê tông nhựa, khe co giãn và ATGT rất lớn trong khi thời gian thi công chỉ còn khoảng 30 ngày.

Ngoài lý do khách quan do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều, nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ do công tác điều hành, việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị và nguồn lực tài chính của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Biển Đông.

Bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án, Ban QLDA 85 yêu cầu Công ty TNHH Hoà Hiệp trước ngày 10/10 phải tăng thời gian thi công, chủ động làm việc với các đối tác cung cấp vật liệu, hoàn thành hạng mục bê tông nhựa (C16) và hạng mục dải phân cách giữa, bó vỉa.

Trước ngày 6/10, nhà thầu này phải huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thi công tăng ca để hoàn thành hạng mục rãnh thoát nước.

Đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Biển Đông, yêu cầu được đưa ra là trước ngày 15/10 phải hoàn thành hạng mục cọc tiêu, biển báo, cột cần vươn.

"Nhà thầu bố trí đầy đủ nhân sự để thực hiện công tác nội nghiệp, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán theo quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân phần khối lượng đã thực hiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính cho công trường.

Tư vấn giám sát trưởng thường xuyên có mặt tại hiện trường, tư vấn giám sát viên phải kiểm tra, đôn đốc nhà thầu bám sát tiến độ thi công, tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng của dự án", văn bản nêu.

Dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng chiều dài gần 11km. Điểm đầu tại Km 21+642,44 (gần mố M1 cầu Mượu, thuộc địa phận xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Điểm cuối tại Km 32+334,53 (gần mố M2 cầu Thiên Đường, thuộc địa phận xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Dự án được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.