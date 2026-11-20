Khu vực bãi biển nơi báo chí phản ánh

Trước đó, ngày 18.11, cơ quan báo chí phản ánh tình trạng xe tải, máy xúc hoạt động tại bãi Miễu, dưới chân đèo Lương Sơn, dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo phản ánh, xe tải vận chuyển đất đá đến khu vực ven bờ, máy xúc san gạt tạo mặt bằng kéo dài hàng trăm mét ra phía biển. Đây là khu vực triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Theo Công ty TNHH Phú Hưng Phát, Công ty có sử dụng phương tiện, máy móc để dọn dẹp mặt bằng dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng việc ghi nhận hình ảnh từ bên ngoài công trường, khi chưa trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, chưa làm rõ được đất đá trên xe có nguồn gốc từ đâu, xe di chuyển trong phạm vi nào và máy xúc đang thực hiện công việc gì.

Theo giải trình của doanh nghiệp, rác thải, xà bần và đất đá đã tồn đọng tại công trường từ trước. Công ty tổ chức thu gom để vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và quản lý mặt bằng.

Đối với phần tiếp giáp biển, chủ đầu tư khẳng định công việc tại đây cũng chỉ nhằm xử lý vật liệu tồn đọng. Doanh nghiệp cho biết chưa từng có chủ trương đưa đất đá từ bên ngoài vào để san lấp, tạo thêm mặt bằng về phía biển hoặc thi công công trình trên biển.

Để làm rõ hoạt động của xe tải, công ty cho biết sẵn sàng cung cấp dữ liệu camera tại cổng ra vào, sổ nhật ký bảo vệ và nhật ký công trường trong hơn một tháng qua. Theo chủ đầu tư, có thể đối chiếu thời điểm phương tiện qua cổng với ghi chép tại công trường để xác minh phản ánh xe chở đất đá từ nơi khác vào dự án. Phía doanh nghiệp khẳng định các xe tải được ghi nhận tại hiện trường chỉ di chuyển nội bộ để thu gom rác thải, xà bần.

Với phản ánh mặt bằng đã kéo dài hàng trăm mét ra biển, Công ty cho biết đã đối chiếu ảnh vệ tinh chụp trước thời điểm dọn dẹp với ảnh chụp từ trên cao hiện nay và bản đồ tọa độ ranh giới dự án.

Trên cơ sở đối chiếu này, chủ đầu tư cho rằng vị trí mép nước không thay đổi. Doanh nghiệp cũng cho biết đã mời Văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận loại vật liệu tại hiện trường và vị trí hoạt động của máy móc so với mốc giới dự án.

Khu vực bãi biển trước khi chủ đầu tư dọn mặt bằng dự án

Một nội dung được chủ đầu tư nhấn mạnh trong đơn là việc xác minh thông tin có phương tiện chở vật liệu từ bên ngoài vào đổ tại khu vực ven biển. Công ty cho biết sẽ có đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị cơ quan báo chí cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan cho cơ quan Công an.

Theo doanh nghiệp, việc xác minh cũng nhằm làm rõ liệu có cá nhân tự ý thực hiện công việc ngoài phạm vi được giao hoặc lợi dụng địa bàn dự án để đổ vật liệu hay không. Công ty bày tỏ sẵn sàng để phóng viên trực tiếp vào hiện trường ghi nhận và trao đổi với chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 18.11, ông Nguyễn Trần Công Huy - Giám đốc Công ty TNHH Phú Hưng Phát, đã ký Công văn số 26/2026/CV-PHP-PL gửi Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang. Trong công văn, doanh nghiệp đề nghị chính quyền kiểm tra hiện trạng khu vực giáp biển, đối chiếu vị trí máy móc và phạm vi hoạt động thực tế với hồ sơ pháp lý của dự án.

Khu vực bãi biển sau khi được dọn dẹp. (Ảnh chụp ngày 20.11)

Theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 30.10.2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa được doanh nghiệp viện dẫn, Công ty TNHH Phú Hưng Phát được thuê 126.661m2 đất và 84.605m2 mặt biển tại thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang trước đây, thời hạn đến ngày 1.8.2057.

Vị trí, ranh giới và kích thước khu vực cho thuê được xác định theo tờ trích đo địa chính lập ngày 17.9.2008. Chủ đầu tư cho biết đang rà soát hồ sơ này cùng bản trích đo địa chính ngày 1.10.2026 và đề nghị cơ quan chuyên môn đo đạc thực tế nếu cần để xác định chính xác hiện trạng khu vực tiếp giáp biển.

Về phía chính quyền địa phương, ngày 18.11, ông Lê Xuân Lộc, Trưởng Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang, cho biết Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh hoạt động tại dự án sau khi tiếp nhận phản ánh. Theo ông Lộc, địa phương sẽ thông tin cho cơ quan báo chí khi có kết quả kiểm tra.