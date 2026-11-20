Chủ đầu tư giải trình về nguồn gốc đất đá và hoạt động của phương tiện

Ngày 18/11, báo chí phản ánh hoạt động của xe tải, máy xúc tại bãi Miễu, dưới chân đèo Lương Sơn, dọc đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo phản ánh, xe tải vận chuyển đất đá đến khu vực ven bờ, còn máy xúc san gạt, tạo mặt bằng kéo dài hàng trăm mét ra phía biển. Đây là khu vực triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Trong đơn gửi các cơ quan báo chí, Công ty TNHH Phú Hưng Phát xác nhận có sử dụng phương tiện, máy móc để dọn dẹp mặt bằng dự án. Theo giải trình của công ty, rác thải, xà bần và đất đá đã tồn đọng tại công trường từ trước. Việc thu gom nhằm vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và quản lý mặt bằng. Tại phần tiếp giáp biển, chủ đầu tư khẳng định công việc cũng chỉ nhằm xử lý vật liệu tồn đọng. Đại diện Công ty TNHH Phú Hưng Phát cho biết, công ty chưa từng có chủ trương đưa đất đá từ bên ngoài vào san lấp, tạo thêm mặt bằng về phía biển hoặc thi công công trình trên biển.

Hình ảnh khu vực được phản ánh là lấn biển tại Dự án Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Công ty khẳng định các xe tải được ghi nhận tại hiện trường chỉ di chuyển nội bộ để thu gom rác thải, xà bần. Để xác minh phản ánh về việc xe chở đất đá từ nơi khác vào dự án, chủ đầu tư cho biết sẵn sàng cung cấp dữ liệu camera tại cổng ra vào, sổ nhật ký bảo vệ và nhật ký công trường trong hơn một tháng qua. Theo công ty, có thể đối chiếu thời điểm phương tiện qua cổng với ghi chép tại công trường.

Chủ động đề nghị kiểm tra hiện trạng khu vực giáp biển

Về phản ánh mặt bằng kéo dài hàng trăm mét ra biển, chủ đầu tư cho biết đã đối chiếu ảnh vệ tinh chụp trước khi dọn dẹp với ảnh hiện trạng chụp từ trên cao và bản đồ tọa độ ranh giới dự án. Qua đối chiếu, doanh nghiệp cho rằng vị trí mép nước không thay đổi. Công ty cũng cho biết đã mời văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận loại vật liệu tại hiện trường và vị trí hoạt động của máy móc so với mốc giới dự án.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Trần Công Huy - Giám đốc Công ty TNHH Phú Hưng Phát cũng đã ký Công văn số 26/2026/CV-PHP-PL gửi Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Doanh nghiệp đề nghị chính quyền kiểm tra hiện trạng khu vực giáp biển, đối chiếu vị trí máy móc và phạm vi hoạt động thực tế với hồ sơ pháp lý của dự án.

Công văn Công ty TNHH Phú Hưng Phát gửi cho UBND phường Bắc Nha Trang để báo cáo, giải trình về sự việc.

Theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa được doanh nghiệp viện dẫn, Công ty TNHH Phú Hưng Phát được thuê 126.661 m² đất và 84.605 m² mặt biển tại thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang trước đây. Thời hạn thuê đến ngày 1/8/2057. Vị trí, ranh giới và kích thước khu vực cho thuê được xác định theo tờ trích đo địa chính lập ngày 17/9/2008.

Chủ đầu tư cho biết đang rà soát hồ sơ này cùng bản trích đo địa chính ngày 1/10/2026. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chuyên môn đo đạc thực tế nếu cần để xác định chính xác hiện trạng khu vực tiếp giáp biển.

Về phía địa phương, ngày 18/11, đại diện Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh hoạt động tại dự án. Theo ông Lộc, địa phương sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí khi có kết quả kiểm tra.