Chủ đầu tư lý giải về Dự án Trường Tiểu học Phù Đổng chậm tiến độ

Trường Phù Đổng chưa hoàn thành nên học sinh phải đi học tạm nơi khác. Ảnh: THANH ÁI

Tiếp sau bài viết phản ánh tình trạng nhiều công trình trường học tại TP Đà Nẵng chậm tiến độ, nhếch nhác khi bước vào năm học mới đăng trên Báo SGGP, chiều 18-9, ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi chính thức về nguyên nhân, giải pháp xử lý và lộ trình hoàn thành Dự án Trường Tiểu học Phù Đổng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trường Phù Đổng chưa hoàn thành nên học sinh phải đi học tạm nơi khác. Ảnh: THANH ÁI

Theo đại diện chủ đầu tư, liên quan đến công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Phù Đổng chậm tiến độ, không kịp hoàn thành trước khai giảng năm học mới 2026-2027, Ban QLDA đã làm việc với nhà thầu chính là Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Đà Nẵng và nhà thầu phụ là Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Nam để xử lý, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ.

Mặc dù năm học mới đã bắt đầu được 2 tuần nhưng hiện công trình hoàn thành toàn bộ phần thô và tầng mái. Ảnh: THANH ÁI

Trường Tiểu học Phù Đổng (cơ sở 1, phường Hải Châu), công trình do BQLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Đà Nẵng là nhà thầu thi công, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Nam là nhà thầu phụ. Công trình khởi công ngày 15-1-2026, thời gian thi công 208 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, thời hạn hoàn thành 11-8-2026. Tuy nhiên đến nay, năm học đã bắt đầu được 2 tuần, công trình chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Hữu Nhật cho biết, Ban QLDA đã làm thủ tục xử lý vi phạm hợp đồng và áp dụng các hình thức xử phạt đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ. Để bảo đảm hoạt động học tập của học sinh không bị gián đoạn hay xáo trộn, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan việc tiếp tục thuê mặt bằng tạm.

"Phương án thuê mượn điểm trường tạm này vốn đã nằm trong kế hoạch từ đầu năm. Tuy nhiên, do dự án bị trượt tiến độ nên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí phát sinh cho đến khi công trình chính thức hoàn thành, bàn giao", ông Nguyễn Hữu Nhật nhấn mạnh.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, đại diện Ban QLDA cho biết vấn đề không nằm ở năng lực tài chính hay việc cung ứng vật tư, thiết bị, mà xuất phát từ sự đứt gãy lực lượng lao động của tổ đội thi công thuộc nhà thầu phụ. Khó khăn lớn nhất hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng là sự khan hiếm nhân công xây dựng, đặc biệt thợ xây, thợ tô. Sự bùng nổ của các dự án tư nhân lớn với mức chi trả cao hơn đã hút phần lớn lực lượng lao động, khiến các tổ đội thợ của nhà thầu liên tục biến động, không giữ được người.

Về giải pháp, ông Nguyễn Hữu Nhật thông tin, hiện công trình đã hoàn thành toàn bộ phần thô và tầng mái. Ban QLDA đang liên tục kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu nhà thầu huy động thêm tổ đội công nhân, tập trung cao độ vào công tác xây, tô, hoàn thiện nội thất bên trong. Theo cam kết mới nhất, dự án sẽ hoàn thành, bàn giao trong tháng 11-2026, chậm khoảng 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh Dự án Trường Tiểu học Phù Đổng, đối với công trình Trường TH-THCS Hòa Cường, ông Nguyễn Hữu Nhật cho biết cũng đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết khô ráo để thảm nhựa mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, hàng rào, cống thoát nước, quyết tâm đưa toàn bộ hạng mục vào sử dụng ngay trong tháng 10-2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong mùa mưa bão.