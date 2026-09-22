Chủ đầu tư được phép bán nhà ở tại dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò

Theo đó, căn cứ hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Xây dựng thống nhất việc 2.394 căn hộ chung cư hình thành trong tương lai tại các lô đất A3-3, A3-4, A35 và A3-10 thuộc dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các thông tin liên quan đến dự án, chủ đầu tư cũng như nhà ở hình thành trong tương lai tại đây.

Đồng thời, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bảo đảm nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đáp ứng đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, chủ đầu tư không được phép bán nhà ở tại dự án cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trái quy định. Việc bán nhà ở cho các đối tượng này phải thực hiện theo đúng quy định tại các Điều 17, 18, 19 Luật Nhà ở năm 2023 và các Điều 4, 5, 7 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ quy định: lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc); các lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà; đồng thời không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ đầu tư cũng phải thực hiện công khai thông tin dự án theo đúng quy định…