Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 12/11/2026, Nhà Thanh Đa hoàn tất phát hành 8.500 trái phiếu mã NTDL12601, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 850 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn 12/11/2029, được phát hành bằng đồng Việt Nam tại thị trường trong nước.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố ngày 10/11/2026, Saigon Ratings đánh giá trái phiếu NTDL12601 ở mức vnBB, triển vọng ổn định. Đây cũng là mức xếp hạng tín nhiệm của Nhà Thanh Đa được đơn vị này công bố lần đầu ngày 5/11/2026. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Saigon Ratings cho biết Nhà Thanh Đa đang triển khai dự án xây dựng mới 8 khối chung cư tại các lô I, II, IV, VI, VIII, IX, X và XI thuộc khu Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM.

Nhà Thanh Đa phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Đơn vị xếp hạng đánh giá hồ sơ kinh doanh của doanh nghiệp ở mức rủi ro 4/6, hồ sơ tài chính ở mức rủi ro 5/6 và hoạt động quản trị, quản lý ở mức rủi ro 4/6. Trong đó, rủi ro tài chính xuất phát từ nhu cầu vốn đầu tư dự án lớn, trong khi vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng thấp. Saigon Ratings dự báo doanh nghiệp sẽ duy trì mức đòn bẩy tài chính khá cao trong ngắn và trung hạn.

Về điểm mạnh, Nhà Thanh Đa được đánh giá sở hữu quỹ đất tương đối lớn, có vị trí thuận lợi và lợi thế cạnh tranh tại thị trường bất động sản TP.HCM. Doanh nghiệp cũng có khả năng nhận được hỗ trợ về nguồn lực đầu tư và kinh doanh từ các đối tác chiến lược.

Ở chiều ngược lại, Saigon Ratings lưu ý khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ nợ của Nhà Thanh Đa trong trung và dài hạn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, hiệu quả và tiến độ triển khai dự án Thanh Đa. Doanh nghiệp cũng cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động vốn và hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ.