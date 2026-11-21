Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật (Ảnh: Quang Vinh)

Luật quy định về công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Cụ thể, trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin về bất động sản, dự án bất động sản trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trang thông tin thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Thông tin về bất động sản, dự án bất động sản được công khai bao gồm: Thông tin pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); Thông tin về tranh chấp, thế chấp; Hợp đồng được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với khách hàng; Các thông tin khác về bất động sản, dự án bất động sản.

Chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm nhập, cập nhật các thông tin về bất động sản, dự án bất động sản, hợp đồng đã công khai khi có sự thay đổi. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản, Luật quy định kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Các hành vi cụ thể bị nghiêm cấm như: Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. Thu, sử dụng tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản có sẵn, bất động sản hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương ngày 22/5/2026.

Dự thảo Luật tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Về quyền mua, thuê mua bất động sản của chủ thể có yếu tố nước ngoài, dự thảo Luật quy định theo hướng: Trường hợp tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và cá nhân người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam mua, thuê mua bất động sản thì quyền sở hữu bất động sản không gắn liền với quyền sở hữu đất, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương.

Đối với khoản thanh toán 5% còn lại của hợp đồng trong mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Chính phủ đề xuất giữ nguyên quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo đó, giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán ngay sau khi bên mua, bên thuê mua nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp bên mua, bên thuê mua đồng ý tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho bên mua.

Một nội dung khác được tiếp thu, chỉnh lý là điều kiện đối với dự án bất động sản thực hiện trên quỹ đất thanh toán cho dự án BT. Dự thảo Luật quy định theo hướng nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định hoặc đã thực hiện các biện pháp bảo đảm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và theo phương thức đối tác công tư.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2026 gồm 10 chương, 63 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.