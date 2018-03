Chủ đầu tư chung cư Carina viện lý do sức khỏe, chưa đến làm việc theo giấy triệu tập của CQĐT

Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết, nhiều lần đã gửi giấy triệu tập chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đến làm việc về các sai phạm nhưng ông này thông báo đang nằm viện, từ chối giấy triệu tập.

Sáng 29-3, đại diện các sở, ngành đều có mặt tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM. Phòng họp ban đầu của Ủy ban không đủ chỗ chứa khi có khoảng hơn 100 phóng viên các báo đài tập trung nên phải chuyển sang phòng họp khác rộng hơn.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Thông – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết, CSĐT xác định, Công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư chung cư Carina Plaza và ký dịch vụ với Công ty địa ốc Sài Gòn, công ty này lại ký hai hợp đồng với Công ty bảo vệ Gia Khang làm nhiệm vụ giữ xe và bảo vệ.

Đại tá Nguyễn Minh Thông

"Chúng tôi làm việc với ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Công ty Hùng Thanh - nhưng ông này đang nằm Bệnh viện Triều An từ hôm 25-3. Chúng tôi triệu tập mà ông ta không lên, từ chối làm việc vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, tôi chắc chắn vụ án này phải có bị can", Đại tá Thông khẳng định.

Đại tá Nguyễn Minh Thông – công bố diễn biến phát triển của tia lửa từ xe Attila dưới tầng hầm. Theo đó, camera tại hầm chung cư Carina ghi nhận, tia lửa điện phát ra từ xe Attila lúc 1h15 ngày 23-3. Hơn một phút sau khu vực để chân phía sau xe có khói và lửa nhỏ. Gần 5 phút tiếp đó, lửa bùng lên ở đầu xe.

Lửa lớn dần trong suốt 8 phút, cao ngang ống thông gió của tầng hầm và cháy lan sang các xe máy xung quanh. Đám cháy ngày càng lớn, kéo dài hơn 13 phút nữa thì điện trong tầng hầm tắt.

"Ngay khi đó không có bóng dáng nào - tức lực lượng chữa cháy tại chỗ. Vô cùng đáng tiếc ở chỗ, nếu có người trực phát hiện thì một bình chữa cháy nhỏ cũng có thể ngăn thảm họa này", Đại tá Thông nhấn mạnh.

Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì các cửa thoát hiểm đều mở. Cửa này dùng trục sẽ tự động đóng lại, nhưng nếu đẩy quá 90 độ sẽ mở toang.

"Tại sao cửa mở? Khả năng là do người dân chung cư mở. Có khả năng mọi dịch vụ ở đây đều tốn tiền nên người dân mở để di chuyển hoặc cần lấy gió để mát. Còn dấu hiệu sai phạm là hệ thống báo cháy, chữa cháy đều không hoạt động, buồng bơm cao áp không hoạt động. Nếu xảy ra vụ việc trong hoàn cảnh này thì phải có người báo cháy thủ công như gọi, đập cửa… nhưng ở đây không có", Đại tá Thông tiếp tục chỉ ra các vấn đề.

Tấn Thuận