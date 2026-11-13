Chủ đầu tư Charmora City huy động 180 tỷ đồng trái phiếu, đòn bẩy tài chính ở mức 7,1 lần

Theo công bố thông tin ngày 09/11/2026, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã SNNL12601 vào ngày 02/11/2026. Lô trái phiếu có khối lượng 1.800 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 180 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 02/11/2031. Đây là trái phiếu phát hành trong nước, bằng đồng Việt Nam, áp dụng phương thức trả lãi coupon.

Phối cảnh dự án Charmora City.

Về lãi suất, trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể, hai kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng mức cố định 9,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất áp dụng trong mọi trường hợp không thấp hơn 9,5%/năm.

Như vậy, nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất tối thiểu 9,5%/năm trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu, theo điều kiện phát hành được công bố.

Nam Nha Trang là doanh nghiệp được thành lập để đầu tư và phát triển dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang, còn gọi là Charmora City, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm lần đầu công bố ngày 29/10/2026, Saigon Ratings xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Nam Nha Trang ở mức vnBBB-, triển vọng ổn định. Tuy nhiên, bậc xếp hạng độc lập của doanh nghiệp là vnBB , sau đó được nâng một bậc nhờ yếu tố hỗ trợ từ Tập đoàn Sun Group.

Báo cáo cho biết, tại cuối năm 2025, Nam Nha Trang có vốn điều lệ thực góp 2.750 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long nắm giữ 79,42% vốn và Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long sở hữu 20,58%.

Trong khi đó, quy mô tổng vốn đầu tư dự kiến của Charmora City lên tới khoảng 28.335 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. So với tổng mức đầu tư này, vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 10%. Phần còn lại dự kiến được tài trợ chủ yếu từ nợ vay khoảng 13.314 tỷ đồng và tiền ứng trước của khách hàng khoảng 12.271 tỷ đồng.

Áp lực tài chính của chủ đầu tư thể hiện rõ qua số liệu tại ngày 30/6/2026. Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán được Saigon Ratings dẫn lại, tổng tài sản của Nam Nha Trang đạt 27.442 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính lên tới 19.846 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.783 tỷ đồng.

Tương ứng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) đạt khoảng 7,1 lần. Đây là mức đòn bẩy tài chính đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai dự án bất động sản có tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Saigon Ratings, khả năng giảm đòn bẩy tài chính của Nam Nha Trang phụ thuộc lớn vào tiến độ thu hồi các khoản phải thu cho vay và dòng tiền từ hoạt động bán hàng.

Tại cuối năm 2025, doanh nghiệp có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 2.388 tỷ đồng. Trong năm 2026, Nam Nha Trang đã thu hồi khoảng 1.978 tỷ đồng nhưng đồng thời phát sinh các khoản cho vay mới. Theo kế hoạch được tổ chức xếp hạng dẫn lại, số dư phải thu cho vay dự kiến còn khoảng 7.566 tỷ đồng vào cuối năm 2026 và được thu hồi hết trong năm 2027.

Tuy nhiên, Saigon Ratings không tính khoản phải thu này vào nguồn thanh khoản chính thức trong kịch bản phân tích cơ sở do tính chất liên quan và rủi ro thu hồi không đúng hạn hoặc phải gia hạn.

Về kế hoạch tài chính năm 2026, doanh nghiệp dự kiến giải ngân khoảng 14.000 tỷ đồng cho đầu tư dự án, trong đó chi phí đất khoảng 4.600 tỷ đồng. Dù doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản được dự kiến đạt hơn 18.300 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn có thể âm khoảng 4.715 tỷ đồng do nhu cầu vốn đầu tư lớn.

Để đáp ứng nhu cầu vốn, Nam Nha Trang dự kiến huy động hơn 10.400 tỷ đồng vốn vay mới từ ngân hàng và các tổ chức khác, đồng thời lên kế hoạch tất toán hơn 1.800 tỷ đồng nợ đến hạn trong năm 2026.

Saigon Ratings đánh giá sự hỗ trợ từ Sun Group là yếu tố tích cực đối với chất lượng tín nhiệm của Nam Nha Trang. Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có khoản vay ngắn hạn được tập đoàn hỗ trợ khoảng 11.832 tỷ đồng.

Triển vọng xếp hạng ổn định được xây dựng trên giả định Charmora City triển khai đúng tiến độ, hoạt động bán hàng đạt kế hoạch và chính sách tài chính của doanh nghiệp không thay đổi đáng kể. Ngược lại, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, chi phí đầu tư vượt dự toán, doanh số bán hàng suy giảm hoặc các khoản cho vay không được thu hồi đầy đủ có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ và dẫn đến việc xem xét điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm.