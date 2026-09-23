Chu đáo như người Nhật Bản

Hộp cao dán gồm tất cả 12 miếng, có tác dụng làm dịu các vùng cơ nóng và mỏi sau vận động, có thể sử dụng ở vai, đùi và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Món đồ này vốn phù hợp với vận động viên, nhưng rất hữu ích với anh em phóng viên thể thao trong những ngày phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm thi đấu. Mỗi phóng viên thể thao tác nghiệp tại ASIAD 20 thường phải đi bộ hơn 10km mỗi ngày, có ngày gần 20km tùy nội dung và địa điểm thi đấu. Việc đi bộ nhiều, mang thiết bị tác nghiệp, làm việc với lịch trình kéo dài khiến những vật dụng hỗ trợ phục hồi như miếng cao dán làm mát trở thành một món quà thú vị.

Bộ quà tặng phóng viên của Ban tổ chức ASIAD 20.

Quả thực khi mở chiếc balo để khám phá những món đồ bên trong, chúng tôi đều cảm thấy bất ngờ khi được tặng miếng dán giảm đau. Cùng với đó, món đồ đặc biệt nhất trong bộ quà tặng là... tài liệu hướng dẫn an toàn khi xảy ra động đất và sóng thần. Tờ hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ mô tả những việc cần thực hiện khi động đất xảy ra, từ tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà, tránh các vật có thể đổ xuống cho tới cách xử lý khi đang ở ngoài trời hoặc trên phương tiện công cộng.

Phần cảnh báo sóng thần hướng dẫn theo dõi thông tin từ truyền hình, điện thoại và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đồng thời yêu cầu người dân và du khách nhanh chóng rời khỏi khu vực ven biển để di chuyển tới nơi cao khi có cảnh báo.

Nhật Bản là quốc gia thường phải đối mặt với động đất, sóng thần và có hệ thống phòng, chống thiên tai được xây dựng chặt chẽ. Mới chỉ tuần trước, thành phố Nagoya (tỉnh Aichi)-nơi đăng cai chính các sự kiện ASIAD 20 hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập lụt, khiến nhiều vận động viên trú tại các nhà lắp ghép hình container phải sơ tán. Thật mừng khi mấy ngày nay, Nagoya đã được “trả lại” bầu trời trong xanh, với ánh nắng đẹp, thời tiết khoảng 30 độ C, lý tưởng cho những màn thi đấu thể thao đỉnh cao.

Những món quà hữu ích của Ban tổ chức ASIAD 20 dành tặng phóng viên từ hộp cao dán, quạt giấy, tài liệu hướng dẫn an toàn khi xảy ra sóng thần... không chỉ thể hiện sự thân thiện, mến khách mà còn cho thấy sự chu đáo, tỉ mỉ trong tính cách của người Nhật Bản.