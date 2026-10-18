Chư Đang Ya mở rộng sức hút từ mùa hoa dã quỳ

Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: ITN

Mùa hoa dã quỳ và sức hút của vùng đất cao nguyên

Từ tháng 10 đến tháng 12, hoa dã quỳ thường nở vàng trên những cung đường, triền đồi và sườn núi Tây Nguyên. Tại Gia Lai, núi lửa Chư Đang Ya là một trong những địa điểm được du khách tìm đến để ngắm hoa, chụp ảnh và tận hưởng không gian thiên nhiên đặc trưng của cao nguyên.

Sức hấp dẫn của nơi đây đến từ sắc vàng mùa hoa, từ địa hình núi lửa và cảnh quan nông nghiệp xung quanh. Những triền đất bazan, nương rẫy và không gian làng bản tạo nên khung cảnh khác biệt so với nhiều điểm du lịch chỉ tập trung vào một loại hình tham quan. Vào mùa hoa, sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và đời sống địa phương giúp Chư Đang Ya trở thành điểm đến được nhắc đến nhiều trong các hành trình khám phá Gia Lai.

Năm 2026, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya được dự kiến tổ chức từ ngày 30.10 đến 8.11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Theo thông tin công bố đầu tháng 10, sự kiện được điều chỉnh từ định hướng tổ chức quy mô quốc tế sang quy mô quốc gia, với trọng tâm kết hợp quảng bá hoa dã quỳ, cảnh quan núi lửa và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người đến với du khách. Thay vì chỉ tập trung vào cảnh quan mùa hoa, chương trình hướng tới nhiều nội dung trải nghiệm khác nhau, qua đó mở rộng cách tiếp cận đối với điểm đến Chư Đang Ya.

Kết nối mùa hoa với văn hóa và trải nghiệm bản địa

Theo kế hoạch, Festival dự kiến có các hoạt động trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa truyền thống, lễ hội đường phố, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực và giới thiệu sản phẩm OCOP. Những hoạt động này tạo thêm nội dung cho hành trình tham quan, đồng thời đưa các giá trị văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách.

Tại làng Ia Gri, việc tổ chức lễ mừng nhà rông mới được gắn với yêu cầu bảo đảm các yếu tố gốc về văn hóa, nghi thức, nghi lễ của người Jrai; ghi lại tư liệu để lưu trữ, phục vụ công tác bảo tồn. Đây là một trong những nội dung cho thấy vai trò của văn hóa bản địa trong chuỗi sự kiện, bên cạnh cảnh sắc hoa dã quỳ và núi lửa.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng, các nghi lễ và đời sống tinh thần của nhiều dân tộc. Khi được giới thiệu trong hoạt động du lịch, những giá trị ấy có thể giúp du khách hiểu thêm về vùng đất mình đang khám phá.

Tuy nhiên, việc đưa văn hóa vào chương trình du lịch cũng đòi hỏi sự tôn trọng đối với chủ thể di sản. Các hoạt động trình diễn, phục dựng nghi lễ hay giới thiệu nghề thủ công sẽ có ý nghĩa hơn khi bảo đảm tính nguyên gốc, tạo điều kiện để nghệ nhân và cộng đồng tham gia, thay vì chỉ sử dụng văn hóa như một tiết mục phục vụ khách tham quan.

Với Gia Lai, Festival năm nay là dịp tập hợp nhiều nội dung văn hóa, du lịch trong cùng một thời điểm. Nhưng hiệu quả lâu dài của hướng tiếp cận này còn phụ thuộc vào khả năng duy trì những trải nghiệm phù hợp sau khi sự kiện kết thúc. Một chương trình lễ hội có thể tạo sức hút trong vài ngày, trong khi việc hình thành sản phẩm du lịch thường xuyên cần thêm thời gian, cách tổ chức và sự tham gia của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, chuỗi sự kiện cũng mở ra cơ hội giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và những nét đặc trưng trong đời sống địa phương. Đây là những nội dung có thể bổ sung cho hành trình khám phá Chư Đang Ya, đồng thời tạo không gian để các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và người dân tham gia vào hoạt động du lịch.

Việc cộng đồng địa phương có cơ hội trực tiếp hưởng lợi từ du lịch cũng là yếu tố quan trọng đối với tính bền vững của điểm đến. Khi được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, các hoạt động du lịch có thể mở ra thêm cơ hội sinh kế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn cảnh quan và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Từ sự kiện mùa hoa đến hành trình khám phá Gia Lai

Ngoài Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya, Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, ẩm thực và trải nghiệm trong quý IV.2026, với chủ đề “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên”. Các hoạt động dự kiến diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 tại khu vực Pleiku, Quy Nhơn và những địa phương trong tỉnh.

Theo kế hoạch được công bố ngày 16.10.2026, chuỗi hoạt động hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê cùng những trải nghiệm đặc trưng của Gia Lai. Việc tổ chức nhiều hoạt động trong những tháng cuối năm cho thấy địa phương đang mở rộng nội dung quảng bá du lịch, thay vì chỉ tập trung vào một sự kiện riêng lẻ.

Đối với khu vực Chư Đang Ya, khả năng kết nối các điểm đến lân cận cũng là hướng có thể mở rộng hành trình của du khách. Khu vực Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, các làng du lịch cộng đồng, không gian văn hóa cồng chiêng... được xem xét trong những tuyến tham quan phù hợp. Khi các điểm đến được kết nối hợp lý, du khách có thêm lựa chọn ngoài việc ngắm hoa, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cảnh quan và đời sống địa phương.

Cùng với sản phẩm trải nghiệm, hạ tầng phục vụ du khách cũng được đưa vào kế hoạch chuẩn bị Festival. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thiện giao thông, bãi đỗ xe, cảnh quan, vệ sinh môi trường, điện, nước và nhà vệ sinh tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri cùng những địa điểm liên quan. Sở Xây dựng được giao xây dựng phương án tổ chức xe điện phục vụ người dân và du khách trong thời gian diễn ra sự kiện, hướng tới việc đi lại thuận tiện và hạn chế ùn tắc...

Hoạt động quảng bá hình ảnh cũng được mở rộng thông qua cuộc thi ảnh đẹp, video clip “Sắc màu Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” năm 2026 do Sở VHTTDL tỉnh tổ chức. Theo Kế hoạch số 253/KH-SVHTTDL ngày 14.10.2026, cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện Festival, hướng tới giới thiệu thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai.

Hoa dã quỳ có tính thời điểm, nhưng cảnh quan núi lửa, văn hóa Jrai, không gian cồng chiêng và những sản phẩm đặc trưng của Gia Lai không chỉ gắn với một mùa trong năm. Các kế hoạch tổ chức Festival, chuỗi hoạt động quý IV và cuộc thi quảng bá hình ảnh đang tạo thêm cơ hội để địa phương giới thiệu những giá trị ấy đến công chúng.

Từ sắc vàng dã quỳ, Gia Lai có cơ hội giới thiệu một không gian du lịch rộng hơn, nơi cảnh quan thiên nhiên song hành cùng văn hóa và đời sống cộng đồng. Đó cũng là cách để sức hút của Chư Đăng Ya vượt ra ngoài mùa hoa, gắn với những giá trị mà du khách có thể tiếp tục khám phá trong các hành trình sau này.