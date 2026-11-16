Chủ đại lý ô tô cũ bị bắt vì bán xe tua ngược công-tơ-mét hơn 183.000km

Vụ việc bắt đầu khi cảnh sát bang Florida (Mỹ) tiếp nhận thông tin về một chiếc Kia Sedona đời 2016 có dấu hiệu bị tua ngược đồng hồ công-tơ-mét. Xe được bán với số km hiển thị 68.000 dặm (khoảng 109.000km), trong khi quãng đường thực tế đã vận hành vượt 182.000 dặm (khoảng 293.000km).

Từ chiếc xe này, các điều tra viên mở rộng xác minh hoạt động kinh doanh của đại lý ô tô cũ Brother's Best Deal Auto Sales, qua đó phát hiện dấu hiệu gian lận số km trên hàng loạt phương tiện đã qua sử dụng.

Chiếc Kia Sedona đời 2016 do đại lý ô tô cũ này bán có dấu hiệu bị tua ngược đồng hồ công-tơ-mét. Ảnh: KIA

Theo đài CBS12, dẫn thông tin từ bản cáo trạng dài 36 trang của Cảnh sát tuần tra đường cao tốc Florida (FHP), chủ đại lý Anthony Rodriguez, 33 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước. Người này bị cáo buộc gian lận có tổ chức với số tiền từ 50.000 USD trở lên, cùng nhiều tội danh hình sự liên quan đến hành vi làm sai lệch số km trên đồng hồ công-tơ-mét ô tô. Đây mới là những cáo buộc của cơ quan chức năng, Rodriguez chưa bị kết án.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã kiểm tra 139 chiếc ô tô cũ được đại lý bán ra trong hai năm 2024 và 2025. Kết quả cho thấy hơn một nửa số xe có số km hiển thị không khớp với quãng đường thực tế.

Ngoài chiếc xe cũ Kia Sedona nói trên, một chiếc Kia Forte được bán với đồng hồ công-tơ-mét hiển thị 125.000 dặm (khoảng 201.000km), trong khi quãng đường thực tế lên tới 251.000 dặm (khoảng 404.000km).

Một chiếc Nissan Altima khác đã di chuyển hơn 235.000 dặm (khoảng 378.000km), nhưng đồng hồ chỉ hiển thị khoảng 125.000 dặm (khoảng 201.000km). Người phụ nữ mua chiếc xe này cho biết đã phải chi hơn 5.000 USD để sửa chữa. Bà nói với các điều tra viên rằng sẽ không mua chiếc ô tô nếu biết chính xác quãng đường phương tiện đã vận hành.

Theo FHP, đại lý thường mua những chiếc ô tô đã qua sử dụng có số km cao tại các phiên đấu giá, sau đó nhờ một người được nhân viên gọi là "thợ điện" hoặc "người giữ chìa khóa" can thiệp, điều chỉnh lại đồng hồ công-tơ-mét.

Một cựu nhân viên đại lý khai với cảnh sát rằng khoảng 13 trong tổng số 20 chiếc xe được bán có dấu hiệu bị làm sai lệch số km. Các điều tra viên cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông bị nghi thực hiện việc điều chỉnh đồng hồ. Tuy nhiên, người này phủ nhận hành vi trên và khẳng định công việc duy nhất của mình tại đại lý là làm chìa khóa ô tô.

Chủ đại lý ô tô cũ, Rodriguez phủ nhận trực tiếp thực hiện hành vi tua ngược đồng hồ công-tơ-mét. Ảnh minh họa: KIA

Trong quá trình lấy lời khai, Rodriguez được cho là thừa nhận đã chỉnh sửa một số giấy tờ sau khi khách hàng ký hợp đồng mà không thông báo cho họ. Khi được hỏi về lý do thay đổi số km trên đồng hồ, người này viện dẫn khó khăn tài chính, cho rằng doanh nghiệp cần tiền để duy trì hoạt động và những chiếc xe có số km cao thường khó bán được giá tốt. Tuy nhiên, Rodriguez phủ nhận trực tiếp thực hiện hành vi tua ngược đồng hồ công-tơ-mét.

Cảnh sát cũng phát hiện các biển số tạm thời giả và thu giữ 8 chiếc ô tô có số km đáng ngờ trong quá trình khám xét hai đại lý.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người mua ô tô đã qua sử dụng. Trước khi ký hợp đồng, khách hàng nên đối chiếu số km trên đồng hồ với giấy tờ xe, hồ sơ bảo dưỡng và lịch sử sử dụng phương tiện. Tình trạng hao mòn bất thường ở bàn đạp, ghế ngồi và vô lăng so với số km hiển thị cũng có thể là dấu hiệu cần kiểm tra kỹ.

Theo Motorbiscuit

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