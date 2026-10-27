Chú của Yamal chỉ trích Kane

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Lamine Yamal không giấu được sự thất vọng khi chỉ xếp thứ ba trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Ngôi sao Barcelona đứng sau Kylian Mbappe và người chiến thắng Harry Kane. Hình ảnh tại lễ trao giải cho thấy tiền đạo người Tây Ban Nha tỏ rõ vẻ tiếc nuối khi kết quả được công bố.

Trong khi Yamal chưa lên tiếng, người thân của anh đã phản ứng gay gắt. Trả lời phỏng vấn đài Cadena SER, ông Abdul, chú của cầu thủ 19 tuổi, cho rằng cháu mình mới là người xứng đáng nhất với giải thưởng cá nhân danh giá này.

“Tôi rất buồn và cảm thấy tồi tệ. Cháu trai tôi rất xuất sắc, nó là cầu thủ hay nhất thế giới. Ai cũng biết điều đó. Nếu yêu bóng đá, bạn sẽ đến sân xem Lamine Yamal thi đấu, chứ không phải Harry Kane”, ông Abdul tuyên bố.

Người này cũng phân biệt hai cầu thủ bằng cách nhấn mạnh Kane là một tiền đạo săn bàn, còn Yamal mới là cầu thủ hay nhất. Ông cho rằng ngôi sao Barcelona không gặp may trong cuộc đua năm nay. Đáng chú ý, chú của Yamal đưa ra phát biểu gây tranh cãi khi mỉa mai Kane “chỉ còn ba ngày trong sự nghiệp thi đấu nên được trao Quả bóng Vàng".

Ông Abdul đồng thời nhấn mạnh Yamal đã có mùa giải xuất sắc, với những bàn thắng và pha kiến tạo nổi bật. Ông khẳng định cháu mình sẽ còn giành nhiều Quả bóng vàng trong tương lai.

Những phát biểu này có thể khiến cuộc tranh luận xung quanh kết quả Quả bóng vàng 2026 nóng lên. Tuy nhiên, việc công khai hạ thấp Kane cũng chưa chắc giúp Yamal tránh thêm áp lực sau thất bại trong cuộc đua danh hiệu.

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