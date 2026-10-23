Chủ cửa hàng bày bán hơn 2.000 đồng hồ giả mạo 10 thương hiệu nổi tiếng, có cả Rolex

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt do ông Phạm Văn Đương (SN 1962) làm chủ, tại thôn 12, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán số lượng lớn đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tổng số tang vật được phát hiện là 2.134 chiếc đồng hồ thuộc 18 loại sản phẩm, mang 10 nhãn hiệu gồm: Rolex, Omega, Tissot, Versace, Casio, Rado, Orient, Longines, Seiko và Hublot.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá hơn 490 triệu đồng.