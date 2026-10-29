Chủ công viên Đầm Sen vẫn chưa thoát lỗ, chi phí thuê đất chiếm 35% giá vốn

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phuthotourist, UPCOM: DSP), đơn vị quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen (Đầm Sen khô) – một trong những điểm vui chơi quen thuộc của người dân Tp.HCM, tiếp tục báo lỗ trong quý III/2026 dù doanh thu tăng trưởng và khoản lỗ thu hẹp đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Du lịch Phú Thọ ghi nhận doanh thu thuần đạt 50 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán giảm mạnh từ 102 tỷ đồng xuống 66 tỷ đồng, tương ứng giảm 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn vẫn cao hơn doanh thu khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ gộp 16 tỷ đồng trong quý III. Mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ gộp 56 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ là đơn vị quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen (Đầm Sen khô) - Ảnh: DSP.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 1 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Sau khi tính các khoản thu nhập và chi phí khác, Du lịch Phú Thọ báo lỗ sau thuế 15 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 40 tỷ đồng so với mức lỗ 55 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Du lịch Phú Thọ cho biết giá vốn giảm chủ yếu do cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp hạch toán khoản tiền thuê đất phát sinh truy thu cho giai đoạn từ ngày 17/5/2016 đến ngày 16/5/2021 theo thông báo của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên chi phí giá vốn vẫn ở mức cao, trong đó chi phí thuê đất chiếm 35% tổng giá vốn, tiếp tục tạo áp lực lên hiệu quả kinh doanh và khiến doanh nghiệp chưa thể thoát lỗ trong quý III/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Du lịch Phú Thọ đạt 147 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế 28 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức lỗ 70 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Du lịch Phú Thọ đạt 918 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 26 tỷ đồng, trong đó tiền gửi có kỳ hạn là 248 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp có 38 tỷ đồng các khoản tương đương tiền và 2,6 tỷ đồng tiền mặt.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6 tỷ đồng, gồm 4 tỷ đồng phải thu khách hàng và 1 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn.

Ở nhóm tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 285 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết chiếm 253 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác đạt 33 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 1,8 tỷ đồng.

Một khoản mục khác là các khoản phải thu dài hạn, ghi nhận 194 tỷ đồng sau khi trừ dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 18,5 tỷ đồng. Tài sản cố định của doanh nghiệp đạt 79 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 2 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Du lịch Phú Thọ đạt 78 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 23 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng. Các khoản mục đáng chú ý gồm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 28 tỷ đồng, phải trả người bán 6 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn 5 tỷ đồng. Nợ dài hạn ở mức 32 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả dài hạn khác.

Vốn chủ sở hữu đạt 839 tỷ đồng, giảm so với mức 868 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đang âm 417 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, lưu trú và lữ hành. DSP chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ năm 2006. Công ty đang quản lý vận hành 04 đơn vị kinh doanh trực thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen, Cụm Khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen - Damsen Travel và Khu du lịch Sinh thái Rừng ngập mặn Vàm Sát.